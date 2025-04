Tiernos saludos de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani a su hija Uma por su cumpleaños

Este miércoles, Uma Fabbiani Granata cumple 17 años. Está lejos de ser la beba que presentaron en el programa de Susana Giménez años atrás, es una adolescente en plena construcción de identidad, atravesando las complejidades que implica crecer con fama heredada de sus padres, Amalia Granata y Cristian El Ogro Fabbiani, separados desde que nació. Sin embargo, esta fecha especial en la vida de la pequeña no la dejaron pasar y dejaron sus saludos en las redes.

El primero en agasajarla fue su padre. La relación del Ogro y Uma estuvo marcada por una gran separación entre ellos dos, pero a principios del año 2025 dieron el primer paso hacia la reconciliación y desde ese momento se van regularmente, por lo que este saludo de cumpleaños marca un nuevo capítulo de esta historia.

En la primera imagen del posteo, Uma es apenas un bebé. Tiene los ojos grandes clavados en la cámara, y está en brazos de su padre, que la mira con una sonrisa desbordada. En la segunda, ella ya camina. Se ríe, mientras el Ogro la sostiene de la mano en algún rincón de una casa familiar.

Las otras dos imágenes cambian el tono: Uma, ahora de 17 años, posa con él ya adolescente, más alta, más dueña de sí misma. Fabbiani la abraza en una muestra evidente de cercanía. La expresión en sus ojos, quizás más que sus palabras, revela todo. “Feliz cumple, amor de mi vida”, escribió del director técnico de Newell’s. No es menor recordar que la joven, cuando cumplió 15 años decidió no invitar a su padre a la gran celebración, por lo que esto marca un cambio en el estado de la relación.

Por otro lado, su mamá le dedicó un posteo en su feed. La escena transcurre bajo el sol del atardecer, con el mar de fondo y un resplandor cálido que enmarca el momento. Amalia abraza a su hija con ternura. Ambas sonríen, cómplices, en una postal que destila afecto y orgullo.

“¡Felices 17!!!!! ¡Qué año te espera! ¡De despedidas y comienzos!! Te amo”, escribió la diputada nacional por la provincia de Santa Fe. El mensaje continúa con una declaración directa y amorosa: “Feliz cumpleaños, mi princesa, te merecés todo lo bueno que te puede dar la vida”. Uma, que este miércoles celebra su cumpleaños número 17, no tardó en responderle con un sencillo y emotivo “Te amo“.

Cuando se dio el reencuentro entre padre e hija, la exmodelo habló con Marina Calabró en El Observador 107.9. Allí contó cómo fue el momento en que Uma decidió ir a la cita con su padre. “Yo sabía que el domingo se iba a reencontrar con él, entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, relató la diputada.

La duda se disipó con rapidez. “A la hora me dijo ‘bueno, voy’. La llevó el novio y ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. Hace cuatro años que no se veían”, agregó Granata, visiblemente emocionada. Para Uma, el reencuentro no fue solo un momento de reconciliación, sino también un paso hacia adelante en su vida. “Uma es una mujer y yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar y la relación fabulosa que tuve con mi papá”, reflexionó.

“A ella le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos, obviamente yo sé lo que pasó hace un par de años, el enojo de ella, conozco todo, pero es un tema privado de ella con su padre”..