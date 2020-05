Tierra del Fuego: el tenis también vuelve en el fin del mundo

Compartir

Tierra del Fuego se suma a la lista de provincias que retoman la práctica del tenis en todo su territorio. De acuerdo a la resolución oficial N°833/20 del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, se habilitó el retorno a las canchas en la ciudad de Río Grande y Tolhuin a partir del 27 del corriente, y en Ushuaia desde el 3 de junio, siguiendo un protocolo desarrollado por la Secretaría de Deportes de la Provincia conjuntamente con propietarios de los espacios deportivos privados.

El Presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, manifestó su entusiasmo por el progresivo retorno a la actividad en diferentes provincias: “Seguimos recibiendo buenas noticias provenientes desde distintos puntos del país, y el caso particular de Tierra del Fuego es una alegría especial porque significa que el deporte sigue uniéndonos en estos tiempos difíciles. Nuestra intención es trabajar junto a las autoridades de la provincia para crear una federación local y, de esa manera, el tenis fueguino esté debidamente representado”.

“Iniciamos un vínculo con la AAT a través de su Secretario Legal, César Francis, y en estos días mantendremos una reunión entre el Presidente Agustín Calleri y el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, con principal interés en fomentar y propiciar la conformación de una federación Fueguina de Tenis y un proceso de contribuir al desarrollo deportivo de la disciplina en la provincia”, señaló Carlos Ariel Turdó, Secretario de Deportes y Juventud de la Provincia Tierra del Fuego.

La provincia más austral del mundo tiene como jugador afiliado a nuestra institución a una gran promesa del tenis nacional: Valentín Garay, de 13 años recién cumplidos, quien finalizó la última temporada en el tercer puesto del ranking nacional Sub 12 de la AAT. A su vez, en 2019 representó a la Argentina en la Copa COSAT Sub 12 disputada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.