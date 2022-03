Tierra del Fuego prepara actos para el aniversario de Malvinas

Compartir

Linkedin Print

La ceremonia, la más numerosa que conmemora esa causa y que reunió a más de 10 mil personas, trata sobre una vigilia que se hará el 1° de abril en la ciudad de Río Grande y un acto central el 2 de abril, en la ciudad de Ushuaia.

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para conmemorar el 40 aniversario de la guerra de Malvinas con actos multitudinarios en sus ciudades principales, después de dos años consecutivos en que la participación de la sociedad estuvo restringida como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los eventos centrales volverán a ser la vigilia del 1° de abril en la ciudad de Río Grande y el acto del 2 de abril en la ciudad de Ushuaia, aunque cada uno de ellos será precedido por una serie de actividades a llevarse a cabo en las semanas anteriores, según precisaron fuentes ligadas a la organización.

Una multitud de riograndenses volverá a acompañar a los veteranos de guerra durante toda la noche previa al día en que se conmemora la recuperación de las Islas Malvinas en 1982.

Se trata de la ceremonia más numerosa de la provincia en relación a la causa Malvinas, que llegó a reunir a más de 10 mil personas antes de la pandemia y que este año se reanudará «siguiendo protocolos sanitarios», advirtieron los excombatientes.

La cantidad de gente que se reúne frente al Monumento a los Caídos, sobre la costa atlántica, llevó a que en 2013 el Congreso reconociera a Río Grande como «Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas», a través de la ley 26846.

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Raúl Villafañe, explicó a la prensa fueguina que la vigilia volverá a ser presencial después de dos años, aunque se tendrán en cuenta «todos los cuidados y protocolos para resguardar a todos los participantes», además de que se establecerán «modalidades seguras desde el punto de vista sanitario».

Los excombatientes montarán el 24 de marzo la llamada «Carpa de la Dignidad», un espacio que desde el 26 y hasta la vigilia recibirá a contingentes de estudiantes para interiorizarlos del reclamo argentino sobre el archipiélago y para que puedan charlar con los veteranos sobre las alternativas de la guerra.

«Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta conmemoración. No es un festejo, sino el recuerdo de nuestros camaradas caídos a quienes nunca olvidaremos»

«Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta conmemoración. No es un festejo, sino el recuerdo de nuestros camaradas caídos a quienes nunca olvidaremos. Sabemos que la Causa Malvinas está en el corazón de todos los fueguinos y siempre mantendremos viva la memoria y el reclamo de soberanía sobre nuestras islas», aseguró Villafañe.

Por su parte, el secretario de Malvinas del gobierno provincial, Andrés Dachary, destacó el crecimiento que tuvo la vigilia con el paso de los años y reconoció a los excombatientes que «pusieron el cuerpo y el alma en momentos en que reivindicar la Causa Malvinas era muy difícil».

En tanto, en la ciudad de Ushuaia, el Centro de Ex Combatientes prepara también su propia Carpa de la Dignidad y su vigilia del 1° de abril que, aunque menos multitudinaria, también tiene el acompañamiento de cientos de vecinos y se combina con espectáculos artísticos.

El acto central del 2 de abril se realizará en la Plaza Islas Malvinas, al lado del Monumento a los Caídos y sobre la costa del Canal Beagle, una ceremonia que reúne a autoridades provinciales y nacionales y que tiene entre sus momentos más emotivos el cambio de una bandera argentina de gran tamaño que flamea durante todo el año en el lugar.

Compartir

Linkedin Print