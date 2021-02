Tiger Woods sufrió un fuerte accidente automovilístico y fue hospitalizado

Compartir

Linkedin Print

Tiger Woods se encuentra hospitalizado luego de haber protagonizado un grave accidente en Los Ángeles cuando viajaba solo en su vehículo. Según las primeras informaciones, los agentes de la policía y bomberos tuvieron que sacar al golfista que estaba atrapado dentro del automóvil y hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó que su vehículo volcara.

El sitio estadounidense TMZ publicó algunas declaraciones oficiales de las autoridades con respecto al incidente: “El 23 de febrero de 2021, aproximadamente a las 7:12 a.m., LASD respondió a una colisión de tránsito con un solo vehículo volcado en la frontera de Rolling Hills Estates y Ranchos Palos Verdes. El vehículo viajaba en dirección norte por Hawthorne Boulevard, en Blackhorse Road, cuando se estrelló. El vehículo sufrió daños importantes”.

Las mismas fuentes informaron que Woods, de 45 años, viajaba solo y que se necesitó del trabajo de los bomberos para liberarlo del asiento del conductor en el que estaba atorado. Una imagen capturada por un helicóptero de la CBS permite ver cómo quedó la camioneta negra en la que viajaba, volcada sobre la tierra a varios metros de la carretera. El Capitán James Powers describió el lugar: “Es una especie de pendiente cuesta abajo, y también hay algunos giros sinuosos”, además explicó que la camioneta: “Cruzó la mediana central y subió por la acera al otro lado de la carretera, y se volcó en algunos arbustos”.

Los bomberos tuvieron que utilizar una herramienta conocida como “Jaws Of Life” para poder liberarlo. Estas tenazas pueden ser utilizadas tanto para cortar parte de la carrocería como para esparcirla y separarla, con la intención de generar un hueco para que la víctima pueda salir.

Por su parte, el portavoz del condado de Los Ángeles, Henry Narvez, agregó que otro automóvil, que no estuvo involucrado en el incidente, se detuvo después de ver lo sucedido y fue chocado por detrás.

La estrella del golf mundial fue llevado a una clínica cercana, el Centro Médico Harbor-UCLA, en donde está siendo intervenido. Su agente, Mark Steinberg, declaró a la agencia de noticias AP: “Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en la pierna. Actualmente está siendo operado. Les agradecemos su privacidad y apoyo”.

“Hemos tenido conocimiento del accidente de auto que ha sufrido hoy Tiger Woods. Estamos a la espera de más información cuando salga de la operación”, declaró por su parte el comisionado del Tour de la PGA, Jay Monahan. “En nombre del PGA Tour y de nuestros jugadores, Tiger está en nuestras oraciones y tendrá todo nuestro apoyo mientras se recupera”, agregó.

“Espero que Tiger esté bien”, afirmó por su parte el estadounidense Justin Thomas, actual número tres del mundo. “Duele ver a uno de tus… ahora uno de mis mejores amigos, tener un accidente. Solo espero que esté bien. Solo me preocupo por sus hijos. Estoy seguro de que están luchando”.

Woods es considerado como el mejor golfista de todos los tiempos por varios especialistas y ha ganado el Torneo Masters cinco veces, el US Open tres veces, el PGA Championship cuatro veces y el British Open tres veces. En el último tiempo, una lesión en la espalda por la que fue intervenido en cinco ocasiones (la última en enero de este año) lo había alejado de los campos de juego.

Su última aparición había sido junto a su hijo Charlie, de 11 años, durante su participación torneo familiar PNC Championship en Orlando, Florida. “No creo que las palabras puedan describir esto”, declaró entonces el ex número 1 del PGA, ganador de 15 torneos de Grand Slam. “Solo el hecho de que hayamos podido tener esta experiencia juntos, Charlie y yo, es un recuerdo para toda nuestra vida”.

Hace apenas semanas, el norteamericano había salido del quirófano tras haber sido sometido a una microdiscotomía, la quinta operación en la espalda que tuvo a lo largo de su carrera, para retirarle un fragmento de disco que le presionaba el nervio ciático. Los médicos consideraron entonces que la operación había sido exitosa y que el jugador podría alcanzar una recuperación completa.

”Ya estoy viendo cómo reanudar los entrenamientos para preparar mi regreso al circuito”, comentó Woods en ese momento mediante un comunicado en el que se confirmaba su ausencia del torneo Farmer’s Insurance Open en San Diego y el Genesis Invitational, de Lo Ángeles. En ese escrito, también anticipaba sus intenciones de participar del Masters en abril, que conquistó por quinta vez en 2019.

Compartir

Linkedin Print