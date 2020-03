Tigre: entró a un súper chino y les disparó al dueño y a un custodio

Compartir

Así como llegó, se fue. Pero en el medio dejó dos heridos de bala y la sospecha entre los investigadores de que se podría tratar de un ataque de la llamada «mafia china» por la modalidad y porque no robó nada.

Mientras se conocía esta información, en los grupos de WhatsApp de los vecinos de Benavídez se repetía el audio fake sobre dos ciudadanos chinos que recién habían llegado al país y murieron a balazos por resistirse a hacer la cuarentena.

Las fuentes consultadas por Clarín desmintieron esa versión y dieron detalles de lo sucedido.

Un hombre entró al supermercado “El Siglo” de Benavídez este jueves por la mañana y fue derecho hacia donde estaba el dueño del negocio, de nacionalidad china.

Sin decirle nada, le dio un tiro en una rodilla. El vigilador del comercio quiso detener al atacante cuando se iba del lugar, y también recibió un disparo, pero en una mano.

“No robó nada. Entró, disparó y se fue; y si lo hubiera querido matar no hubiera tenido problema, pero le disparó a la rodilla y eso es llamativo”, describieron las fuentes sobre lo sucedido en local situado en el cruce de las rutas 9 y 27, en el partido de Tigre.

El atacante actuó a cara descubierta. Sólo llevaba una gorra que le cubría parte del rostro, pero no escapó a las cámaras de seguridad del lugar. Iba armado con una pistola calibre .9 milímetros.

No habían dado las 10 cuando el sospechoso entró al supermercado y fue hasta donde estaba Zhuang Jian Zhong (49), dueño del negocio. Sin decirla nada, le dio un tiro en la rodilla derecha.

Tras herir a Zhuang, el atacante se fue del lugar. Mientras iba hacia la puerta del negocio, también le dio un balazo en la mano derecha a Ariel David Mendoza (41), custodio del lugar y al que se le secuestró un pistola para la que tenía tenencia pero no portación.

Tras el episodio, tanto el dueño del lugar como el vigilador fueron derivados en una ambulancia al Hospital de General Pacheco. Están fuera de peligro.

Mientras, la DDI de Benavídez comenzó a trabajar en el lugar buscando pistas que le permitan dar con el tirador. Por lo pronto, los peritos levantaron en la escena del ataque dos vainas servidas calibre .9 milímetros.

La fiscal Laura Capra, de la UFI descentralizada de Benavídez, ordenó secuestrar los videos del comercio y un relevamiento de cámaras municipales y de la zona para poder identificar la ruta de llegada y escape del tirador. No tomó ninguna medida sobre el vigilador que portaba ilegalmente un arma.