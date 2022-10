Tigre y Formosa ganaron el handbol playa en Laguna Blanca

Compartir

Laguna Blanca fue sede del Provincial de los Juegos Evita de handbol de playa sub 16 donde Formosa fue campeón en femenino y Pozo del Tigre en masculino.

En la recta final de los Provinciales, Laguna Blanca fue escenario para una de las disciplinas recién llegadas a estos Juegos que viene ganando muchos protagonistas. Así en el Polideportivo se acondicionó la cancha de arena y salió la competencia.

En la rama femenina los equipos estuvieron en dos zonas: A: Laguna Blanca, Villa Dos Trece y Los Chiriguanos. Zona B: Formosa, Villa Escolar y Tacaaglé.

En la noche del viernes se disputaron las semifinales con Tacaaglé superando a los locales de Laguna Blanca por 2 set a 0 y con Formosa derrotando a Villa Dos Trece también 2 a 0.

La final necesitó de definición en shoot-out luego que Tacaaglé y Formosa se repartieron los sets. En esa resolución la ventaja fue para Formosa que se quedó con el boleto para Mar del Plata.

Las campeonas, representantes del Club San Martín, son Constanza Irala, Candela Villalba, Bianca Cuye, Micaela Albarenga, Pía Benítez, Nahiara Neumann, Alma Fernández y Tamara Mendoza.

En masculino estos fueron los participantes: Zona A: Laguna Blanca, Los Chiriguanos y Tacaaglé. Zona B: Pozo del Tigre, Pastoril y Laishí. Zona C: Villa Dos Trece y Formosa.

Pastoril fue el ganador de la primera semifinal al vencer a Laguna Blanca en shoot out por 4 a 2. En la otra llave el que avanzó fue Pozo del Tigre con un 2 a 0 sobre Formosa.

Tigre y Pastoril se toparon en la definición que, al igual que en femenino, tuvo reparto 1 a 1 en los sets para recurrir al shoot-out donde Tigre se llevó la representación para los Nacionales.

El equipo ganador de Pozo del Tigre tuvo este plantel: Federico Britos, Diego Castro, Lautaro Díaz, V. V. Gómez Arguello, Gabriel Inojosa, Juan Ruiz, Ramón Ocampo y Walter Yllesca.

