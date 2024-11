Tigresa Acuña a Lucrecia Manzur: «Voy en busca de tus títulos»

El 15 de noviembre la pugilista tucumana expondrá el cinturón argentino y sudamericano contra la leyenda del boxeo femenino en un combate entre la juventud y la experiencia. Una velada de lujo en Villa Luján.

En la previa de una de las peleas más importantes, Marcela “La Tigresa” Acuña, una autentica leyenda del pugilismo femenino nacional, mostró sus garras y aseguró que viene por la triple corona que estará en juego el 15 de noviembre en el club Villa Luján (Don Bosco 2257). Del otro lado la aguarda una de las mayores figuras del boxeo local: Lucrecia “La Turquita” Manzur quien expondrá los títulos argentino y sudamericano y buscará alzarse con el OMB Latino que está vacante. El combate promete ser una batalla entre la experiencia y la juventud.

“Se viene una gran pelea. Lucrecia Manzur espero que te estés preparando súper bien porque voy en busca de tus títulos argentino y sudamericano y también me pienso traer el título de la OMB Latino”, agitó en la previa a través de un video la experimentada boxeadora de 47 años. La ex campeona mundial pluma y supergallo se prepara para enfrentar a la tucumana de 25 años y dejó en claro que viene por todo. Viejo es el viento y sigue soplando y La Tigresa es un verdadero huracán arriba del ring.

Por su parte, para Lucrecia Manzur la pelea con “La Tigresa” puede ser la antesala de un posible combate mundialista y no piensa resignar sus coronas. En una entrevista reciente con eltucumano.com, La Turquita aseguró que se tratará de un enfrentamiento muy especial, ya que le tocará medirse con quien es su referente en el mundo del boxeo: “Desde chica veía sus peleas y quería ser como ella. Es mi ídola, pero arriba del ring es mi rival. Mi idea es ganarle y quedarme con los tres cinturones, no pienso en otra cosa. Estoy tranquila, arriba del ring los tucumanos ya me conocen y saben que no me quedo atrás para nadie. Al miedo lo dejo a un costado y me enfrento a cualquiera, soy de salir a pelear siempre”.

“Me imagino que va a ser una pelea muy linda porque ella tiene mucha experiencia, casi el triple de peleas que yo. Pero ese día pongo en juego mis cinturones y no se los va llevar fácil. Esta es una pelea que mi promotor estuvo buscando durante mucho tiempo. Más allá de los cinturones en juego, pelear con ella es mi sueño”, destacó la tucumana.

Y como si le faltarán condimentos a la velada, en la pelea de semifondo El Danger Ezequiel Casalicchio se medirá con Federico Grandone en un combate eliminatorio por el título OMB Latino. Un auténtico choque de colosos tendrá lugar en Villa Luján en una jornada histórica para el box tucumano.