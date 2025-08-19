¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner están separados? La verdad detrás del supuesto distanciamiento de la pareja

Las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet suscitaron atención, especialmente tras la ausencia del actor en el reciente cumpleaños número 28 de la socialité.

Según informó People, ambos mantienen su relación a pesar de la distancia y los compromisos laborales que enfrentan en diferentes continentes.

Fuentes citadas por la revista indicaron que Chalamet, de 29 años, permanece en Europa ocupado con el rodaje de la secuela de Dune: Messiah en Budapest, mientras que Jenner continúa atenta a sus actividades en Los Ángeles, donde reside con su familia.

“No se han visto durante algunas semanas solo porque Timothée ha estado filmando Dune en un estudio en Budapest, y Kylie también ha estado trabajando”, explicó un allegado a la pareja.

La fuente precisó que Kylie Jenner viajó a visitar a Timothée Chalamet en julio, aunque la logística representa un desafío.

“Aunque Kylie tiene un avión privado, el vuelo sigue durando 12 horas. Es madre y trabaja también. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles”, sostuvo el informante.

Y agregó: “El horario de Timothée es exigente, con muy poco tiempo libre”.

Esta información fue reiterada por el sitio Page Six, que descartó rumores de ruptura y añadió que la pareja “se mantiene en contacto a través de videollamadas la mayoría de los días”.

El seguimiento en redes sociales y las interacciones públicas también han sido tema de observación.

De acuerdo con el citado portal, el mes pasado la fundadora de Kylie Cosmetics fortaleció su vínculo digital con el actor al comenzar a seguirlo en Instagram, hecho interpretado por seguidores como un gesto de continuidad en la relación.

Además, Kylie apoyó a Timothée al dar “me gusta” a una publicación relacionada con el próximo estreno de la película Marty Supreme, protagonizada por el actor de Hollywood.

Pese a las obligaciones laborales que los separan físicamente, fuentes consultadas por People subrayaron que “están haciendo que funcione. Se extrañan y están completamente bien”.

Otro insider añadió que Jenner viaja a Europa cuando su agenda se lo permite y que ambos entienden las exigencias de sus carreras.

Las jornadas de filmación de Timothée Chalamet continuarán próximamente con traslados previstos a Jordania y Abu Dhabi para nuevas localizaciones de Dune: Messiah.

Frente a la intensidad de este proyecto, el entorno de la estrella aclaró para People: “Sabe que los próximos meses serán agotadores, así que está tomándose un momento para relajarse y recargar energías”.

Durante el festejo por su cumpleaños, la empresaria compartió en Instagram imágenes de la celebración que incluyeron una sesión de pintura y momentos con amigos y familiares, e hizo referencia expresa a su hermana, Kendall Jenner.

“Estoy tan agradecida con mi familia y amigos por hacer que este fin de semana sea tan especial y lleno de amor”, escribió en la red social, sin hacer alusión directa a Chalamet.

Los rumores de separación se intensificaron porque la pareja no ha sido fotografiada junta desde julio, cuando coincidieron brevemente en Francia luego de la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Italia.

“No se habían visto desde antes de la boda, así que Kylie estaba realmente emocionada cuando él llegó a Francia. Ya están acostumbrados a este tipo de agenda”, reveló una de las fuentes cercanas.

¿Quién es la nueva

pareja de Kylie Jenner?

Timothée Chalamet es el novio actual de Kylie Jenner. El acercamiento entre las celebridades se reportó por primera vez en abril de 2023, pero no fue hasta septiembre de ese mismo año que fueron captados con gestos románticos durante un concierto de Beyoncé.

En los Globos de Oro 2024, se mostraron juntos como una pareja ante las cámaras y, desde entonces, aparecen juntos en diversos eventos cinematográficos vinculados a la carrera del actor.

En marzo del presente año también asistieron a los premios Oscar, donde se sentaron juntos y compartieron un beso. Asimismo, han sido fotografiados asistiendo a partidos de básquetbol, deporte del que Chalamet es aficionado.

“Está locamente enamorada de Timothée. Le encanta aprender sobre su mundo y apoyarlo siempre que puede”, declaró una fuente anónima a Entertainment Tonight.