Tinayre se emocionó al hablar de Gastaldi: “Fue un hombre al que amé profundamente”

Ayer, Marcela Tinayre retomó con su labor periodística desde su casa al frente de Las Rubias (KZO). Lo hizo mientras transita el duelo por la muerte de Marcos Gastaldi (65) quien fuera su pareja durante 20 años, fallecido el pasado domingo 19 de julio. En el inicio del programa, la conductora se tomó unos minutos para recordar al padre de su hijo Rocco.

“Estuve ausente una semana, me pasaron cosas muy tristes que muchos estarán al tanto. Yo no voy a decir ni que falleció ni que murió, sino que Marcos se hizo invisible”, comenzó diciendo a la cámara Tinayre muy triste por el momento que le toca transitar.

“Marcos fue mi compañero de vida durante 20 años. Tuvimos un hijo en común, Rocco que tiene 18 años. Fue un hombre al que amé profundamente. Él nos amó profundamente a nosotros. Nosotros somos una familia ensamblada. Marcos fue un padre excepcional y cariñoso”, continuó.

“Tuvo muchos desafíos en su vida: en el matrimonio, en lo profesional… en todo… Pero cuando llegó el desafío en la salud fue el más injusto. Muchos saben que tuvo una enfermedad muy cruel, un Parkinson puro que después derivó en Cuerpos de Lewy, una enfermedad muy desconocida que no tiene cura”, reveló.

“Todos nosotros tratamos de darle junto a sus hijos la mejor calidad de vida posible, pero no podíamos ir contra esto y nos venció. La verdad que todos aquellos que tienen familiares que fallecen durante la pandemia es sumamente cruel. Los que quedamos sufrimos muchísimo porque pueden ir pocos al cementerio o no los ves nunca más. Una vez que la persona se interna por protocolo o por una cantidad de cosas… Pero no voy a detenerme eso porque la padecimos, la padecemos y la sufrimos, y estamos re tristes todos”, relató la hija de Mirtha Legrand.

“Si hay algo que Marcos nos enseñó en esta familia ensamblada es estar reunidos y estar cuidándose uno al otro y no saben lo lindo que es y la calidez que da. Desde la tristeza uno se escribe y se llama con el otro. Nos sostenemos entre todos y tratamos de mantener la unión de una familia que se formó hace 20 años”, dijo Marcela mientras trataba de contener el llanto.

“Marcos era una buenísima persona. Amigos y conocidos, siempre estuvo ayudando a todo el mundo, inclusive hasta a sus enemigos. Fue un hombre honesto que muchos lo juzgaron, tan honesto que muchas veces pagó por los errores de los otros”, agregó.

“Yo rescato lo feliz que fui con Marcos con todas las vicisitudes que puede tener una pareja porque todos las tenemos. Pero fuimos pasando todo eso porque el amor fue más fuerte siempre. Yo sé que desde donde esté, nos va a cuidar y este ser invisible va a estar. Todos lo extrañan y todos lo vamos a extrañar, pero seguiremos conectados con el corazón y los recuerdos más sublimes de una vida en común juntos compartiendo”, expresó.

Luego, agradeció el apoyo incondicional de sus amigos y realizó una mención al año que está viviendo. “Quiero agradecer a mis amigas y compañeras de trabajo que me cuidaron toda la semana con mensajes de aliento y mi madre. La verdad que este 2020 me metió dentro de una licuadora y me sacude para ver hasta donde llego, ¿para qué?. ¿por qué? No lo sé. El tiempo me va ayudar a darme cuenta. En febrero murió una de mis mejores amigas (Sofía Neiman), después mi madre perdió a su hermana gemela, y ahora lo de Marcos”.

“Marcos tenía muchos amigos y donde íbamos lo conocían. El mandato que nos dejó es que la familia tiene que estar unida para ayudarnos. Como dijo Juana (Viale) en su programa, ‘hay estrellas nuevas en el cielo’. Y aprovecho también para abrazar a mi amiga Andrea Garrone que perdió a su marido Juan el fin de semana pasado”, sostuvo.

“Les hablo a corazón abierto y entiendo a todos aquellos que perdieron a un ser querido. Ahora estoy con mucha pena y tristeza, y confío en mis compañeras que ellas me ayudarán a llevar este dolor adelante”, cerró.

Durante el fin de semana, Juana Viale le dedicó los últimos minutos de la emisión de La Noche de Mirtha a la muerte de Marcos Gastaldi. No lo había podido hacer el fin de semana pasado porque ella graba sus dos programas los sábados, y el triste hecho ocurrió el domingo pasado a la mañana. Notablemente emocionada, saludó a su madre, Marcela Tinayre, y dijo que ellos compartieron “20 años de amor”.

“Antes de despedirnos le quiero mandar un beso muy grande a mi madre, a Valeria, a Camilo, a Marquitos, a Chani y a Rocco, mi hermano (todos los hijos de Gastaldi). Falleció papá/marido de mi madre, que fueron compañeros 20 años. Con pena pero sin sufrimiento”, dijo, conmovida, la conductora.

También aprovechó la ocasión para mandarle saludos a Andrea Garrone, una amiga de la familia, que en la semana también sufrió la pérdida de su marido. “Hay dos estrellas nuevas en el cielo”, concluyó Juana.

En diálogo con Teleshow, su hija, la ex Bandana Valeria Gastaldi, había contado el año pasado: “Me toca a mí acompañarlo, cuidarlo, y obviamente me pone muy sensible. A la persona que te tuvo en brazos, vos tener que abrazarlo… Es muy, muy difícil. Está pasando un momento duro. Él por ahí tampoco registra tanto, y en ese sentido es mejor. Pero a veces sí registra, y es duro para todos. Lo tratamos de mantener como algo hermético porque es muy difícil”.

Además de su actividad como banquero, Marcos Gastaldi se había destacado en la organización de eventos, como carreras de Fórmula 1, y manejaba negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo. Además, fue representante, inversor y consejero de Luciano Benetton y fundó Alea Producciones, empresa especializada en eventos deportivos y espectáculos. Con esa firma organizó conciertos en Argentina de Ray Charles y Rod Stewart, entre otros.