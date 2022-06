Tinelli brindó detalles de su regreso a la TV: cuándo debutará y cómo será el nuevo formato

Compartir

Comenzó la cuenta regresiva y en menos de un mes, Marcelo Tinelli espera poder regresar a la pantalla, estas vez con un nuevo formato, Canta conmigo ahora. El conductor hizo un parate en las grabaciones de la apertura para develar algunos detalles de su vuelta a la televisión.

“Falta poquito, dando los pasos finales, grabando promociones, apertura”, dijo desde Palermo en una pausa que hizo, en diálogo con Socios del Espectáculo y contó que al realizar un formato nuevo, están todos con “mucha expectativa”. Sobre cómo será, adelantó: “Es un formato de canto, probado mundialmente con 100 jurados ahí en vivo, se registra todo”.

“Lo que va a ser esa cantidad de gente”, dijo asombrado y contó que el jurado deberá determinar quién será el mejor cantante. Respecto a los evaluadores, agregó: “Va a haber algunos conocidos, es un tema a quién le das mas participación, va a estar Cristian Castro, el Puna Rodriguez, Conti viene de España, Cande y otros desconocidos que esterarán espectaculares”.

“Es todo nuevo”, dijo con entusiasmo sobre el nuevo reality que estará al aire en principio el lunes 25 de julio según él mismo dijo. Respecto a los participantes dijo que los quiere conocer y que espera pronto poder charlar con cada uno de ellos. “Hicimos casting por el interior del país y hemos conseguido unos talentos impresionantes”, agregó y confirmó que Thomas Fort, sobrino de Ricardo, hizo la prueba pero que no sabe si quedó o no. Parra resumir, sumó: “Es muy bueno el nivel y es impresionante la cantidad de gente en el jurado, como conductor la mirada para arriba de tener todos ahí va a ser imponente”.

La gran incógnita será cómo se maneja a un jurado integrado por un centenar de personas. A lo que explicó: “No es que todo el mundo va a interactuar sino que habrá una devolución especifica del tema canto, va a ser mas tranquilo y no todos van a tener participación. Va a ser familiar”.

Como cada debut, espera que este año puedan acompañarlo en el estudio de La Flia sus cinco hijos: Mica si está en Buenos Aires ya que ahora vive en México, Cande que como él dijo anteriormente estará en el programa, Francisco, Juanita y Lolo.

El domingo Tinelli compartió fotos de su encuentro con Ricardo Monatener en la casa del músico, además de algunos de los hijos de ambos se hizo presente en lo que bautizaron como el “azadazo”, Cris Morena.

“Gracias querido por otro domingo maravilloso que pasamos en familia. En tu casa nos sentimos como en la nuestra. Tienen todos los tuyos una calidez increíble. Y que haya estado Cris fue algo muy hermoso”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se ve a los tres protagonistas y a parte de sus hijos. Luego, agregó que quiere mucho a Mau, Ricky y Stefi y destacó la compañía de sus “amadas hijas” Juanita y Mica.

De inmediato el intérprete de “Tan Enamorados”, “Me va a extrañar” y “Deja de llorar”, respondió el posteo: “Puro amor son ustedes, que maravilloso ha sido reencontrar la amistad de tantos años y retomarla a tiempo y ahora con nuestros hijos ya grandes, replicando ese cariño que comenzó con nosotros. Que Cris viniera a casa ha sido una maravilla”.

Entonces la creadora de ficciones como Chiquititas, Rebelde Way o Casi Ángeles, sumó su palabra: “Gracias por este gran día a todos” y Mica, la mayor de las Tinelli agregó: “Otro hermoso momento juntos”.

