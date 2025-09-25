Tinelli habló tras la ruptura con Milett Figueroa: «Estoy triste porque fueron dos años hermosos»

El miércoles por la noche, Marcelo Tinelli usó su programa de streaming Estamos de Paso, en Carnaval, para anunciar que tomó la decisión de separarse de Milett Figueroa luego de dos años de relación. Esto se dio luego de varios rumores de crisis y problemas debido a la relación a distancia que estaban llevando adelante.

A la salida de su programa se encontró con las cámaras de Los Profesionales de siempre (El Nueve) y habló con honestidad sobre el momento y el proceso personal que atraviesa: “Sí, nos separamos, sí, sí, la verdad que nos separamos”.

Tinelli explicó cómo vive estos días: “Yo bien, la verdad que bien. Triste, triste, no es un momento lindo, no es un momento lindo. Estoy bien por un lado y por el otro lado, estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación y, bueno, esto sucedió en el día de hoy. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no es nada, nada que creía que era importante. Pero bueno, hay cosas que me parecen importantes y en este momento, nada, no pueden, no pueden continuar”.

El conductor puso énfasis en que la decisión se tomó esa misma jornada y rechazó las especulaciones previas sobre una ruptura: “No, fue el de hoy. La vi la historia, yo se le agradecí hoy. He hablado también con ella hoy, pero bueno las cosas pasan así y es mejor decirlo yo en mi programa, no estar alargando algo, diciendo algo como un comunicado que me parecía algo frío, eso es la verdad”. Explicó que más allá de las ganas y proyectos compartidos, ambos resolvieron no seguir adelante como pareja: “Realmente tenemos ganas de estar juntos, tenemos ganas de compartir un montón de cosas juntos, hasta el proyecto laboral en el que ahora vamos a comenzar. Entonces, no sé, la verdad que bueno, es así”.

Respecto a los sentimientos y la dinámica interna como pareja, el conductor de Showmatch asumió la tristeza del momento: “No es un momento lindo para mí, pero bueno… Acá vengo a hacer el programa, estoy contento con todo el programa, pero también este es un momento doloroso, me parece para ambos, y hay que aceptarlo de esa manera. Y bueno, es así. En la vida uno ha tenido procesos, todas las cosas creo que en algún momento se terminan más allá de que uno las ve como que van a continuar durante toda la vida y bueno, en algún momento hay que aceptarlo”.

Consultado por el motivo detrás del fin del vínculo, hizo referencia a múltiples factores y diferencias: “Son varios, varios motivos. Varios motivos no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor. Bueno, en ningún momento… Hay cosas que se terminan y que me parece que tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida. No sé, un montón de características y de cosas que no sé si tienen… que son puntuales y que uno las pueda determinar, sino que son miradas diferentes y me parece que bueno hasta ahí llegamos”. Frente a la pregunta sobre el final del amor, Tinelli expresó: “Qué se yo, creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo. Fede, decir eso es muy duro cuando hasta ayer estábamos bien”.

A principios del mes de septiembre la pareja había usado sus redes sociales para mostrar el feliz reencuentro. En una de las fotos que subió el conductor en sus historias de Instagram se los puede ver a los dos en el living de la casa de Marcelo, en pleno disfrute. «De vuelta juntos. Te amo“, fue todo lo que escribió Marcelo y la respuesta de la joven peruana no tardó en llegar: ”Papito. Te amo“.