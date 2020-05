Tini Stoessel cantó en vivo por Instagram a beneficio de la Fundación Garrahan

Compartir

“¡Ya! Dentro de tres minutos voy a estar conectándome para charlar un ratito. Los quiero mucho”.

Tini Stoessel invitó a sus 13 millones de seguidores de Instagram a que se conectaran a la cuenta de la Fundación Garrahan desde la cual realizó una transmisión en vivo a beneficio de la institución.

La cantante hizo la acción solidaria desde su casa, en donde pasa la cuarentena total decretada el 20 de marzo. La transmisión fue parte de Rincón al arte, un nuevo espacio digital creado por Fundación Garrahan, a través de Instagram Live, con el objetivo de generar entretenimiento para toda la familia en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 y reforzar el mensaje de quedarse en casa.

La intervención de Tini duró más de una hora y a pedido de los fanáticos que estaban siguiéndola cantó algunos de sus temas más populares. Además, compartió una charla con Vicky, una niña oriunda de Tucumán que está viviendo junto a su madre en el Hogar lejos del hogar.

Vicky se está recuperando de una operación y está en la institución desde el 20 de marzo. Según su relato, cumplió el sueño de conocer a Tini y reconoció que jamás había imaginado compartir una charla con su ídola.

Interesaba por lo que contaba la niña, la cantante le preguntó qué era lo que más le gustaba hacer. “Dibujar”, fue la respuesta de Vicky, a quien le brillaban los ojos de alegría. Entonces, mirando a la artista a través de la pantalla, le prometió: “Te voy a regalar uno para vos”.

Tini se mostró agradecida y le dijo que esperaba poder visitarla pronto, cuando se levante la cuarentena total. Además le regaló “Diciembre”, uno de los temas preferidos de la niña.

Stoessel también entonó “Fresa”, la canción que comparte con su novio, el cantante colombiano Sebastián Yatra. E invitó a su amiga -e influencer- Cande Molfese a sumarse al vivo y compartieron juegos entreteniendo a todos los seguidores que estaban atentos a la transmisión que se emitió desde la cuenta oficial @fundgarrahan.

Hace algunas semanas, Tini Stoessel salió a hablar de los rumores de crisis con Sebastián Yatra. La cantante aseguró que siguen juntos, pero que la distancia lógica por la cuarentena hace que todo sea un poco más difícil. “Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”, explicó haciendo referencia a que no puede viajar a reencontrarse con el músico que está pasando el aislamiento en Medellín, Colombia junto a su familia, mientras que ella está en Buenos Aires.

“Es muy angustiante. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, reconoció sobre la dificultad que tiene para poder ver a Sebastián y la incertidumbre que sienten ambos al no saber cuándo podrán reencontrarse.

«El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos. Estoy muy bien. Y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí, no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros”, agregó dejando entrever que llegado al caso de que decidan cortar su relación, lo anunciarán públicamente ambos, para evitar cualquier otro tipo de especulación.