Tini Stoessel deslumbró en los Billboard Latinos, custodiada por un Rodrigo De Paul de muy bajo perfil

La cantante lució dos imponentes looks en la celebración que tuvo lugar en Miami y el futbolista dijo presente en la especial ocasión

El jueves se entregaron los premios Billboard Latinos en el Watsco Center de Florida, Estados Unidos, y muchas figuras de la industria musical internacional dijeron presente. En la previa a la ceremonia, Tini Stoessel desfiló en la alfombra roja con un vestido rojo pasión y después brilló en el escenario cuando interpretó “Carne y Hueso” luciendo una pieza de alta costura. Mientras caminaba por los pasillos en el backstage, se pudo ver a su pareja, Rodrigo De Paul, muy sonriente, acompañándola en esta especial ocasión.

La oportunidad de ser reconocidos con importantes galardones por el éxito alcanzado con sus producciones, nuclea a artistas latinos cada año, y también es una oportunidad para mostrar glamorosos outfits. En su primera aparición, la cantante posó para todos los flashes con un diseño al cuerpo de paillettes, de largo hasta los tobillos y mangas ajustadas. Para complementar el brillo propio del género, optó por unos stilettos dorados y un maquillaje que resaltó sus ojos rasgados.

El pelo completamente lacio con un degradé que se aclara hacia las puntas fue obra de Zacarías Guedes, quien se encargó de compartir fotos y videos del detrás de escena. Para la actuación, Tini conservó el mismo peinado, pero cambió el vestuario. Esta vez acaparó todas las miradas con un vestido fucsia de alta costura de Jorge Redondo, uno de los diseñadores preferidos de las celebridades españolas. Se trata de una de las piezas de la temporada Primavera/Verano 2023 con la que cerraron la 76º entrega de la semana de la moda madrileña, y está inspirado en Sophia Loren, a modo de homenaje por su personalidad y aporte a la cultura.

La pieza estrella cuenta con corset de escote corazón y tirantes, combinado con una falda de tafetán de gran volumen con vuelo asimétrico. Zapatos taco aguja del mismo color, aros y anillos brillantes, fueron los accesorios elegidos para complementar el estilismo. El contraste del corte de minifalda adelante y la cola en larga cola en la parte trasera, que sostuvieron miembros del equipo antes de que subiera al escenario, la hicieron destacar en todo momento. En este sentido, no pasó inadvertido De Paul, que caminó a la par de su novia, a pura sonrisa, con vestimenta urbana negra y una gorra dada vuelta que cubrió su nuevo look platinado.

Sin llamar la atención, y de bajo perfil también en las redes sociales, el jugador de la Selección Nacional estuvo tras bambalinas para no perderse de la performance musical de la artista. Pocos días atrás, De Paul le dedicó un tierno mensaje para alentarla antes de un show multitudinario en el WiZink Center, un estadio en Madrid donde se presentó en su gira mundial, Quiero Volver Tour.

“Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia”, expresó a puro romance. Y agregó: “Te merecés esto y mucho más, por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”, junto a una imagen en la que se veían las manos de ambos en primer plano. Sus seguidores reaccionaron al notar el detalle de que la artista y el deportista llevan puesta dos pulseras rojas exactamente iguales, un amuleto que se asocia a protegerse de la envidia de otras personas. Más de una vez han enfrentado distintos rumores, pero siguen adelante con su noviazgo.

