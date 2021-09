Tini Stoessel fue víctima de una broma de Ibai Llanos en un vivo de Twitch

Compartir

Linkedin Print

“En mi vida hice un vivo de Twitch, es la primera vez”, le dijo Tini Stoessel a Ibai Llanos apenas se sentó a dialogar con él frente a la computadora. La cantante, que se encuentra de gira promocional en España, se mostró fascinada por el universo nuevo que genera este tipo de trasmisiones en vivo. Así que, después de agradecer el trato que los periodistas habían tenido para con ella en lo que representó su vuelta a las entrevistas presenciales desde que arrancó la pandemia del coronavirus, la muchacha quiso saber más sobre la carrera del famoso streamer.

Asombrada al ver la cantidad de mensajes que entraban al chat, la intérprete de Miénteme reflexionó: “Es tremendo todo lo que está pasando con Twitch ahora, la gente es como que está muy prendida. ¡Me siento una abuela hablando así!”. Entonces, Ibai le explicó que no se trataba de una cuestión de edad, sino que había gente joven que no comprendía esta plataforma y gente mayor que sí lo hacía. “¡A mí me encanta! Solo que no lo hago. Aunque, de repente, capaz que me abro uno”, explicó Tini. Y quiso saber cuánto tiempo hacía que había comenzado a stremear.

“Yo hace un año y medio, por ahí. Es que antes me dedicaba a otra cosa”, comentó Llanos con cara de circunstancia. Y, enseguida, la cantante quiso saber qué era lo que hacía antes. Entonces, sin perder la seriedad, Ibai aseguró: “Yo era actor de Netflix. Yo salí en la primera temporada de Elite, lo que pasa es que ahí era una actor un poquito más secundario, y luego estuve trabajando en una serie que se llama El internado”.

Frente a esta afirmación, Tini se mostró muy sorprendida. Y preguntó: “¿Dejaste de actuar o estás con las dos cosas?”. ”Tuve varios problemas con directores de cine”, respondió Ibai. Ahí, la cantante, atinó a preguntarle si estaba haciéndole un “chiste”. Pero él continuó con su relato: “Tuve un problema con el director de cine muy conocido aquí, no sé si lo tienes: Paco de Leon. Tuvimos una especie de rifirrafe que salió en los medios. Y, de alguna manera, no me gustó ese mundo…Como que dije: ‘No quiero ser actor’”.

Viendo que la cantante estaba compenetrada en su historia, Llanos siguió: “Entonces comencé una nueva vida stremeando y tal y cual”. Pero, enseguida, reconoció: “No, lo he inventado todo”. Y Tini no podía creer haber caído en semejante broma. “¡Ay, bolu…! Noooo ¿Lo inventaste todo?”, dijo mientras se levantaba de su asiento. “Estaba improvisando pero no me salía nada más. Antes comentaba cosas”, le explicó Ibai, quien siempre se dedicó a los videojuegos y trasmisiones en la web.

“¿Es un chiste? ¡No, es rarísimo! Me siento muy…”, comentó entonces Tini sin llegar a terminar la frase. Y el streamer agregó: “Es que como he visto que te lo creías, dije: ‘Coño, voy a seguir’. Me estaba costando, la verdad, estaba sufriendo”. Y reconoció que no sabía ni si existía el director que había nombrado, seguramente queriendo referirse a Francisco Paco León. “¡No puedo creer la joda que me acabás de hacer!”, concluyó la cantante mientras leía los comentarios divertidos de la gente.

Ibai le preguntó a Tini por sus comienzos en Violetta. Y reconoció ser fanático de Antonella, el personaje que interpretaba Brenda Asnicar en Patito Feo, pero confundiendo la tira con Rebelde Way. Entonces fue la cantante la que se rió de él. “¡Quién le avisa!”, dijo mientras buscaban el YouTube el video del tema de Las Divinas.

Finalmente y para sorpresa del español, Tini aseguró que ella también era seguidora de aquella tira infantil. Y, aunque dejó en claro que la letra le parecía “horrible”, comenzó a bailar al ritmo de “nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad”. entran feas, dice Antonella”, remarcó

Compartir

Linkedin Print