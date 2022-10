Compartir

Con una sonrisa, la cantante y actriz desestimó los dichos y se tomó con humor el tema. Fue en un programa del vecino país, cuando los presentadores pensaban que tenían los micrófonos apagados.

“Mira ese ombligo”, “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”, comentaron sobre un video de Tini Stoessel en pleno show los conductores de la televisión paraguaya Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez. Según se supo, no sabían que estaban saliendo al aire y creían que sus micrófonos estaban apagados. Aún así de inmediato fueron cuestionados por los usuarios de las redes sociales.

Relajada y despreocupada frente a los comentarios, la cantante realizó un vivo para dar un instructivo sobre cómo maquillarse y aprovechó la ocasión para reírse del tema: “A la gente preocupada por mi ombligo, es un ombligo, nací así. Es el ombligo que tengo, está todo bien y lo amo con todo mi corazón, no se estresen por un ombligo porque no tiene anda de malo”.

Luego entre risas agregó: “Nací con este ombligo, qué se le va a hacer… se me ríen. Sí, se frustran por un ombligo. Listo todo bien”. De esa manera con una sonrisa le bajó el precio a las críticas de los conductores que hablaron de ella mientras mostraban al aire el show que realizó para la apertura de los Juegos Suramericanos de Asunción.

Tras la viralización del video de los conductores criticando a la ex Violetta, Jorge Chipi Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Por su parte, Eva Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”.

Mientras que Montserrat González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”.

“No somos perfectos y probablemente seguiremos cometiendo errores. Yo sé que la gente que me conoce sabe como soy y sabe mis valores” y agregó: “quería pedirles disculpas y que estos juegos no se vean opacados por esto”, cerró.

Las próximas presentaciones que tendrá la artista serán el 5 de octubre en Junín, el 7 en Montevideo, el 8 en San Pablo, el 25 en San Luis, el 28 en Neuquén, el 30 y 31 en Santiago de Chile, el 5 de noviembre en La Plata y el 13 en Rosario. Hace unos días ella dijo presente en los Billboard Latinos en el Watsco Center de Florida, y aunque deslumbró con su look, lo que más llamó la atención fue la actitud de su novio, Rodrigo de Paul quien la seguía unos metros atrás y con un perfil super bajo.

En su primera aparición, la cantante posó para todos los flashes con un diseño al cuerpo de paillettes, de largo hasta los tobillos y mangas ajustadas. Para complementar el brillo propio del género, optó por unos stilettos dorados y un maquillaje que resaltó sus ojos rasgados. Luego, deslumbró con un vestido fucsia de alta costura de Jorge Redondo: corset de escote corazón y tirantes, combinado con una falda de tafetán de gran volumen con vuelo asimétrico, zapatos taco aguja del mismo color, aros y anillos brillantes.

