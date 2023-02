Tini Stoessel, íntima: el desafío de Viña del Mar, las canciones que se vienen y la colaboración con Lali

Más de dos años y medio desde el lanzamiento del primero corte del nuevo trabajo hasta este presente en que Cupido, el nuevo álbum de Tini Stoessel se presentó al público. El último tema presentado es el que da nombre a la placa y como era de esperar rankeó alto entre las tendencias musicales, superando en pocas horas el millón de reproducciones en YouTube y volviéndose tema de conversación en las redes sociales.

En una charla exclusiva con Leandro Saifir, integrante de Estamos en una, el programa emitido por República Z, la cantante aseguró que “es el cierre de una gran etapa, desde la primera canción”, a la vez que aclaró que el tema que da nombre al disco ya existía desde hace mucho más tiempo y toma a este presente como el cierre para dar paso a una nueva era, una nueva etapa, año tras año se da una transformación muy linda”.

Respecto de lo que significa el desamor, pieza clave del tema presentado, aseguró que es una gran fuente de inspiración ya que “el enamorarte, desenamorarte y tener el corazón partido, en algún punto lo que hace es que no pares de conocerte, te pone constantemente a prueba en un montón de decisiones que tenés que seguir tomando a partir de eso que hace que vos vayas formando tu personalidad, tu forma del ver el amor, las decisiones que vas tomando. Es de gran inspiración porque al fin y al cabo hace que me vaya conociendo a mí misma”.

Luego de una imponente presentación en Chile, en cuya salida al escenario ya no le permitió emitir voz debido a la emoción de escuchar a todo el público cantando a los gritos el tema, lo próximo es su paso por el escenario de Viña del Mar, ante lo que aseguró que “agradezco que me hayan invitado, nunca lo pensé, y lo del último show allí fue muy significativo, el público es muy increíble, ya la vez el hecho de compartir el escenario con artistas increíbles”. Entre otras cosas, compartirá escenario con Emilia Mernes, de quien aseguró que ya se encuentra gestionando un tema en colaboración.

También se tomó un minuto para hablar de la tan postergada colaboración con Lali Espósito, de la que “las dos lo decimos mucho, hay una expectativa muy grande de que en algún momento podamos hacer algo juntas. Estamos buscando la canción constantemente, como ideas, yo dentro de poquito voy a ponerme a escribir y seguramente Lali esté también en ese proceso. Estamos buscando la canción indicada y el momento justo para dar lo mejor de cada una. El estudio, para eso se necesita tiempo, el videoclip… que sea el momento indicado no solo para sacará una canción, pero tenemos muchas ganas las dos y ojalá sea pronto”.

Consultada sobre los haters en las redes, y sobre sus miedos en general, aclaró que “soy muy miedosa, soy muy mental, como que pienso mucho las cosas. También uno en algún punto expone su corazón arriba de un escenario, en una entrevista, en un álbum, hay como una exposición y una devolución del otro lado y es un trabajo concentrarse solamente en lo bonito, en lo lindo, en las críticas constructivas y de repente no leer una negativa o que esté completamente fuera de lugar y sea desde un lado de odio y de maldad y no engancharte”.

“Desde hace 10 años estoy expuesta y que me llegan ese tipo de mensajes, de críticas que en su momento podían llegar a cambiarme el día completo, hoy ya no lo permito. Si veo una nota y veo que primero es cualquier cosa el titular, segundo que están diciendo cualquier pavada y tercero que me va a dar ira ni aprieto la foto y no leo los comentarios. Finjo demencia, ni loca aprieto, se ponen a opinar en base a una mentira. Desde ya que sufro, que la paso mal que tengo que llamar a una amiga para desquitarme y todo, sí, pero si yo trabajara más mi seguridad teniendo que salir a aclarar para la aceptación del otro, no me salva nadie, entonces en algún punto yo estoy tranquila con mi consciencia y las personas que me quieren me acompañan en ese proceso”, cerró.

