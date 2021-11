Tini Stoessel, íntima: «Hoy sigo sanando heridas de cuando era chica»

Compartir

Seguramente ninguno de los fans de Tini Stoessel imaginó que alguna vez su ídola haría una colaboración con L-Gante, el cantante de cumbia 420 que está en su momento de máxima popularidad. Sin embargo, y a pesar de venir de realidades y de géneros radicalmente opuestos, la artista de 24 años decidió derribar por completo cualquier tipo de prejuicio y animarse a una colaboración que ya dio que hablar en menos de una semana.

Con más de nueve millones de reproducciones, “Bar” se convirtió en muy poco tiempo en tendencia y ya es una de las canciones más escuchadas en todas las plataformas. No es el primer éxito a dúo que hace este año: la ex Violetta ya rompió récords con su tema junto a María Becerra, “Miénteme”, y también con “Maldita foto”, la canción que hizo junto al colombiano Manuel Turizo. Por si fuera poco, acaba de anunciar el inicio de su gira 2022, en la que ya tiene agotadas dos funciones en el Hipódromo de Palermo, y acaba de agregar una tercera. Solo a fuerza de talento, la joven a la que nada la detiene, se confiesa con Teleshow sin esquivar ningún tema.

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta colaboración? ¿Quién tuvo la iniciativa?

—Esta canción nace porque siempre me gustó fusionar la cumbia con el reguetón, y generar algo que represente bastante a la Argentina y llevarlo al mundo. Nos metimos con mi equipo en el estudio y logramos esa búsqueda un poco más oscura, porque tiene unos bajos ahí que rompen un poco. Es como un reguetón cumbia pero bastante más oscuro. Y, literalmente terminamos y les dije: “¿Se la mando a L-Gante?”. Fue en ese momento, ese día grabando, y me dijeron “De una”. Le escribo y le digo: “Medio loca la idea, porque es muy inesperada la colaboración entre nosotros dos, siendo tan distintos”, y me dijo: “De una, mandámela, la recontra escucho”. Creo que también representa un poco todo lo que está pasando en la industria argentina, con la cantidad de artistas que cada vez somos más, el hecho de romper un poco con el prejuicio, o con el “qué dirán”, simplemente es compartir música, no importa qué. Y creo que es un mensaje hermoso para la juventud. Me hubiese encantado poder crecer con tantos mensajes que hoy son tan claros en muchos aspectos. Y creo que lo que está pasando ahora en la industria, está siendo muy claro el acompañarnos y apoyarnos mutuamente, es la que va.

—¿Qué es lo que más te sorprendió de trabajar con L-Gante?

—Una bolu…pero es altísimo. Cuando lo vi, le dije: “Sos muy alto”, y me dice: “Y vos muy chiquitita”. Y nos cag….de la risa. Él es un amor, yo ya lo venía escuchando hablar en entrevistas, y más allá de su carrera, fue lindo compartir el momento con él. Las energías también en el video se ven como muy amalgamadas, y algo que me gusta cuando hago colaboraciones, es poder sentir lo que al otro le está pasando, poder empastarme en su forma y generar esa empatía. Y a él le pasó lo mismo conmigo.

—¿Se puede contar alguna anécdota de la grabación?

—Estuvo en todo, se puso a bailar….Fueron 16 horas de rodaje, terminábamos a las 9 de la mañana de filmar. Fueron muchas horas de trabajo y, más allá de lo gracioso, uno está ahí trabajando y dándolo todo. Pero la verdad que la rompió.

—“Bar” habla un poco del desamor ¿Alguna vez te rompieron el corazón y te inspiraste en eso?

—Sí, me ha pasado de sentir el corazón partido. Es una sensación muy fea, pero llega un momento donde….es como que venís mal, mal y llega un día que te das cuenta que no lloraste. Y también el hecho de entender que hay personas y amores que no son para toda la vida, y a veces nos cuesta soltar un poco y entenderlo. Tampoco me voy a poner tan profunda, pero es entender que a veces son por un momento, que la vida sigue y hay que salir a divertirse, aprovechar que estamos vivos y que podemos seguir adelante. La canción habla un poco de eso, justamente de olvidarte por 2 minutos con 30 segundos de ese mal momento, de divertirte con tus amigas, dedicársela a esa persona. Y no solamente esa persona, sino también a vos mismo. Es una canción también de amor propio ¿no? La canción dice: “Sorry, vi tu llamada perdida, pero estoy muy ocupada viviendo mi vida”, en este momento ya está, ya pasó, te pasó el tren por adelante y no lo viste, jodete. También uno a veces necesita escuchar ese mensaje para volver a verificar la decisión que tomó. Son cosas que están buenas, y transmitidas en música, en alegría y en baile, creo que está buenísimo.

—Si bien L-Gante está en su mejor momento, siempre aparecen las críticas ¿Qué opinión te merecen? Porque también lo pasaste, sobre todo siendo mujer, que te critican si estas flaca o te hiciste algo….¿Eso ya lo superaste o todavía te hace sufrir?

—Es un poco de las dos cosas. Todavía hay heridas que hoy entiendo que estoy sanando y que sigo sanando desde cuando era chica. La mirada ajena que te juzgan y que piensen algo, no sé la cantidad de cosas…. No es fácil, pero cuando entendés que vos estás respetando al resto, te estás respetando vos mismo y no estás haciendo nada malo….y entendés que esa crítica o ese odio no es algo contra vos, sino que es algo personal de esa persona, y aprendes a separar y a no tomártelo personal, porque esa persona ni la conocés ni sabe quién sos, es como que decís: “Ah, qué fácil, que simple sería no engancharme”. Hay veces que uno está más sensible. no te voy a negar que hay días que te despertás mal o tuviste un día de mierda porque te pasó algo tremendo , y de repente, aparte, tenés que leer eso y obvio que te pega desde otro lugar. Pero creo que hoy esa mentalidad ya la tengo bastante entendida. Y siento que hoy sigo sanando cosas que en ese momento no entendía tanto, que me pasaron cuando era más joven.

—En mayo cuando lanzaste “Miénteme” junto a María Becerra, te pregunté si te gustaría ser alguna colaboración con Lali ¿Sigue en pie la idea?

—Nosotras nos llevamos súper bien, a veces me siguen preguntando sobre eso y es como…Tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado. Todavía no llegó el momento, pero tenemos muchas ganas, nunca llegamos a coincidir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos. Más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella. Me parece un artista increíble arriba del escenario, muy trabajadora, con las cosas muy claras, desenvuelta, con un ángel….Yo también crecí con ella y la vi arriba de los escenarios, la vi y la veo brillar. Es una persona a la que admiro muchísimo por su fortaleza en todos los aspectos. No solamente por el hecho de que las dos somos cantantes, sino también por mi admiración, me encantaría realmente poder hacer algo con ella algún día.

—¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Tenéis ganas de enamorarte o estás bien sola?

—Estoy re bien en ese sentido. Si de repente aparece alguien…yo siempre digo que estoy dispuesta a dejarme llevar y soy así también en la vida en ese sentido. Pero por ahora, soltera y muy feliz. Y mi familia está siempre presente, mi papá, mi mamá, mis amigas….Fran, mi hermano, también siempre está. Creo que no sería nada sin ellos. Todo lo que soy como mujer y como persona, y también como artista, es gracias al amor que me dan mi ser queridos. Eso es algo que siempre lo digo porque me parece importante. De repente quizás no tuviste una tan buena experiencia en lo familiar, pero buscarte personas que sepas que realmente te quieren por lo que sos. Uno no decide en la familia que nace, pero es importante elegir a las personas indicadas para sentirte contenido.

