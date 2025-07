Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron vistos caminando juntos por las calles de Madrid

Entre rumores de compromiso, vacaciones y llamativas coincidencias, las versiones de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suenan cada vez más fuerte. Como si faltaran señales, este sábado,se dio a conocer un video en el que se ve a la cantante y el futbolista caminando juntos por las calles de Madrid, disfrutando del verano europeo.

Todo se dio a conocer cuando un fanático español identificó a la pareja en plena vía pública. Inmediatamente, el joven tomó su celular y les sacó una foto de espaldas. En la imagen se veía a los jóvenes caminando a la par. En la foto, Tini lucía un look casual con lentes oscuros y el pelo recogido. Además, la joven usaba una camisa oversize a cuadros combinada con jeans claros. Por su parte, el mediocampista del Atlético de Madrid resaltaba con lentes, una remera blanca con destalles azules y pantalones pescador oversize.

Instantes después, el joven que los había identificado les pidió si podían tomarse una foto. Lejos de esconderse, la pareja accedió amablemente. Por esa razón, el fanático luego mostró la selfie que los tres se habían sacado. Mientras el español y el futbolista sonreían, la intérprete de “Carne y hueso” lanzaba un beso a la cámara al tiempo que hacía un gesto de amor y paz con sus dedos.

La situación no hace más que asentar las versiones de romance que circulaban semanas atrás. Una de las últimas señales se dio a conocer cuando la artista y el deportista, cada uno por su lado, mostraron el lugar en el que estaban vacacionando. Si bien no se mostraron juntos, el paisaje costero, los ambientes interiores y diferentes objetos personales daban cuenta de su relación. Una de las coincidencias más evidentes era el entorno natural que rodeaba a ambos. En las imágenes que compartió la cantante desde el barco donde posó con su bikini oscura, se veía el mismo perfil montañoso bajo, cubierto de vegetación, que aparecía detrás de De Paul en sus fotos playeras. Un dato que no pasó desapercibido fue la presencia de una cúpula blanca y varias antenas en lo alto de una de las montañas, detalles que coincidían con exactitud en las fotografías de ambos.

El mar calmo y el color azul profundo del agua también coincidían en las imágenes que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram. En las últimas fotos de Tini, se observaba cómo lanzaba pétalos de rosas rojas al viento desde el yate. En las fotos del mediocampista, los pétalos aparecían en el piso del living del alojamiento que estarían compartiendo.

Como si fuera poco, en los últimos días, la cantante mostró en su cuenta de Instagram la romántica velada que vivió en la playa. En la primera toma, Tini se mostraba sentada ante una mesa elegantemente montada sobre la arena, llevando puesta una prenda de tejido gris que dejaba un hombro al descubierto y luciendo una flor roja en su oreja izquierda. Con el cabello largo suelto, transmitía calma y una leve sonrisa, mientras la luz de las velas generaba una atmósfera cálida alrededor de la vajilla blanca, una copa vacía y un tubo con la palabra “MIND”. El decorado nocturno se extiendía hacia el mar y estructuras difusas bajo el cielo nublado. En todo momento, una de sus manos permanecía fuera del campo visual, ya sea descansando bajo la mesa o parcialmente cubierta.

La siguiente imagen situaba en el centro de la playa una mesa cuadrada con mantel blanco, rodeada por decenas de velas que formaban la silueta de un corazón en la arena. Dos sillas vacías completaban el montaje, acentuado por platos y copas dispuestas cuidadosamente. La escena, sin presencia visible de personas, mantenía la coherencia estética y anticipaba un momento para dos, con la luz de las velas como único foco ambiental. En este contexto, se reforzaba la observación sobre la pose de Tini en las fotografías previas y posteriores, donde siempre protegía parte de una mano, lo que despertó interpretaciones y comentarios sobre la posibilidad de que oculte un anillo o algún gesto significativo.