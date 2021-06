Tini Stoessel y Sebastián Yatra fueron juntos a una fiesta en Miami

Compartir

No pudieron sostener su relación a distancia y se separaron en plena pandemia del coronavirus. Ahora, que ya pudieron viajar y reencontrarse, todo indicaría que decidieron darle una nueva oportunidad al amor. Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron su ruptura en mayo del año pasado a través de un comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales. Por ese entonces, la cantante argentina estaba en Buenos Aires transitando la cuarentena estricta y el cantante colombiano hacía lo propio junto a su familia en Medellín.

Casi un año después, con las fronteras abiertas, se reencontraron en Miami. Y aunque ninguno de los dos confirmó su reconciliación, los rumores aseguran que volvieron a apostar a su relación. Primero, fueron los propios fanáticos quienes notaron ciertas coincidencias en las fotos que ambos compartían en sus respectivas cuentas de Instagram. Allí, dejaron entrever que estaban alojados en el mismo hotel.

Más tarde, también fueron sus seguidores quienes lograron la confirmación de su reconciliación. Y, aunque tampoco salió por boca de ellos, se trata de alguien muy cercano a la pareja: Ricardo Montaner. “Volvieron”, respondió el cantante cuando le consultaron en Twitter sobre aquellas versiones. Sin embargo, de inmediato intentó aclarar que se refería a que Yatra y sus hijos Mau y Ricky “volvieron” a trabajar juntos.

¿Por qué se tomó la palabra de Montaner como versión oficial? Ocurre que sus hijos, además de haber trabajado juntos, son muy amigos de Yatra, y se habría enterado de la reconciliación. Lo mismo sucedió años atrás, cuando Tini y Sebastián aún no habían anunciado públicamente que estaban juntos. Fue el propio cantante quien lo confirmó durante una entrevista que le hicieron en una gala de la entrega de premios Martín Fierro.

El jueves por la noche, horas después de que Ricardo Montaner deslizara que los cantantes se habían reconciliado, Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Mau y Ricky Montaner, Stefi Roitman, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, entre otras figuras, asistieron a una popular fiesta en Miami (en la que el dúo Montaner y Yatra celebraron el lanzamiento de su canción). Todos los presentes -incluidos los famosos- compartieron distintos videos en sus redes sociales. Allí se pudo ver a Tini y Yatra cada vez más cerca. Lo que confirmaría que efectivamente se reconciliaron.

Los cantantes se conocieron en 2018 cuando lanzaron juntos el tema “Quiero volver”, en julio de ese año. Por ese entonces, la artista estaba en pareja con el español Pepe Barroso Silva. En junio de 2019 oficializaron su relación. Y en mayo del 2020 anunciaron su ruptura, debido a que no habían podido contener el noviazgo a distancia.

