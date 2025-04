Tini y De Paul se mostraron juntos por primera vez entre rumores de reconciliación

En el mes de marzo los rumores de reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comenzaron a circular luego de que se divulgara una fotografía de la pareja caminando por las calles de Madrid en las redes sociales. Si bien no se los veía juntos, se podía apreciar que estaban en el mismo sitio. Este martes se volvió viral el primer video de la dupla, confirmando de manera indirecta la reconciliación.

Cabe recordar que en agosto del año 2023 anunciaron en sus respectivas cuentas de X (ex Twitter) que la relación había llegado a su fin y que tomaban caminos separados. Cada uno continuó con su vida, sin embargo, ninguno de los dos presentó a otra pareja de forma pública.

Si bien hace semanas se sospecha de una reconciliación, hasta el momento no se habían mostrado juntos. Cuando los fans descubrían que estaban cerca, siempre las fotos eran separados. En la tarde del martes fueron juntos al Mutua Madrid Open, un torneo de tenis, en la Caja Mágica, en la capital española. Su presencia allí coincide con el enfrentamiento del alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo.

En el corto se lo puede ver al jugador del Atlético de Madrid con un jeans oversize, una musculosa de color blanco, una gorra estilo béisbol dada vuelta, anteojos de sol y una campera en las manos. Por el otro lado, la cantante tiene un jeans desgastado y una campera de color marrón.

La pareja no está sola, sino que fueron acompañados por dos de las mejores amigas de la actriz de Violetta: Sofía Fernández, vestida completamente de negro, y Belén Lubos, con un vestido de color blanco.

Durante el fin de semana, Tini volvió a seguir en sus redes sociales al “motorcito” de la Selección nacional, lo que hizo que los rumores de reconciliación cobraran más peso.

Hace algunas semanas, Yanina Latorre aseguró que la confirmación de esta relación estaba a la vuelta de la esquina y que no iba a tratarse tan solo de un nuevo capítulo en la historia de amor.

Latorre anunció en El Observador que el anuncio de la relación “va a suceder en días”. Según la panelista, “Tini y De Paul están mucho más juntos de lo que se cuenta”, y agregó que la relación “está avanzando a pasos agigantados”.

La angelita no solo dio por hecha la reconciliación, sino que también dejó entrever cómo se va a hacer pública. “Parece que van a dar una nota juntos y lo van a blanquear juntos”, dijo, y no descartó que la aparición ocurra en un streaming producido por el hermano de Tini, Fran Stoessel, que es productor general y socio de La Casa, el canal donde la cantante ya tuvo participación.

Mientras Latorre manejó la información con cautela, aclarando que aún le faltaban confirmar ciertos detalles por fuera —“no quiero tener quilombo ni con Tini, ni con la madre, ni con él”—, otro periodista fue más directo: Daniel Fava, desde el programa A La Tarde (América TV), aseguró que se va a oficializar la relación y anunció: “Ella se va a vivir a España”.

El inicio de esta relación o más bien la confirmación de la misma fue en junio de 2022 y lo hizo del deportista por medio de sus historias de Instagram. Cuando las primeras imágenes de Tini y Rodrigo salieron a la luz ambos atravesaban el tramo inicial de sus respectivas solterías. En el caso de la cantante, ya había transcurrido aproximadamente un año desde su separación de Sebastián Yatra, relación que había generado gran adhesión en el público juvenil.

De Paul, por su parte, acababa de oficializar la ruptura con Camila Homs, madre de sus hijos Francesca y Bautista. La separación no fue sencilla ni exenta de repercusiones legales: se inició una disputa por la compensación económica, la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Según el propio futbolista, “yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, pero no por eso tiene que existir algo malo”.