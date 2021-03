Tío del bebé que se llevaron del barrio Parque Urbano dice que se equivocaron de criatura y que tienen las documentaciones

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Omar Alegre, tío del bebé que se llevaron del barrio Parque Urbano, ya que sería el secuestrado el miércoles a la noche, dijo que hay una “equivocación” y que pese a tener las documentaciones de la criatura no lo pudieron evitar.

“Mi cuñada está en shock, ella tuvo ayer -miércoles- en la Maternidad, fue a las 10 horas aproximadamente; anoche le dieron el alta médica. Ahora supuestamente dicen que ella robó un bebé de la Madre y el Niño; vino la Policía, la Jueza, Sipec y se llevaron a mi sobrino, estamos desesperados porque no nos dieron ningún tipo de información coherente, solo dijeron que era el bebé robado”, aseveró.

Y continuó: “a mi cuñada le dijeron que estaba sospechada de la sustracción de un bebé, entonces ella se fue a la Comisaría Cuarta para aclarar la cuestión; fue en ese ínterin que llegó la Policía a la casa”.

Al ser consultado por las documentaciones del niño indicó: “la madre tiene absolutamente todos los papeles del registro de mi sobrino, por eso ella se acercó hasta la Comisaria, para aclarar todo lo que estaba pasando”.

“Al bebé lo llevaron en la ambulancia del SIPEC hasta el hospital, a nosotros no nos dejaron acercar. Mi hermano, que es el padre de la criatura está desesperado”.

Finalmente, cuando se le pregunto si la que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad es su cuñada respondió que “es parecida”, pero “no puedo asegurar que sea ella, porque las imágenes no son claras”.

