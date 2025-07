Tiros en Almagro: un policía de la Federal frustró un robo y detuvo a un sospechoso

Lo vio justo, in fraganti. Le dio la voz de alto y el ladrón le respondió esgrimiendo un arma. Y, entonces, el policía de la Federal disparó, hirió al delincuente y frustró un intento de robo a un auto que se encontraba estacionado sobre la vía pública en el barrio porteño de Almagro. El cómplice que lo esperaba en una moto escapó.

La secuencia se desató esta tarde en la intersección de Mitre y Salguero, cuando agentes de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad fueron desplazados rápidamente hacia la zona tras recibir un aviso por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los uniformados se encontraron con un agente de la PFA, que se identificó e informó lo ocurrido minutos antes.

Según su relato, se encontraba en las inmediaciones cuando sorprendió a un individuo que, en ese momento, rompía la ventanilla de un vehículo con intenciones de robo. De inmediato, el oficial dio la voz de alto. Sin embargo, lejos de desistir, el sospechoso extrajo un arma de fuego, lo que derivó en una respuesta inmediata del PFA.

El agente sacó su arma reglamentaria y efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la pierna izquierda del implicado, provocándole una herida que, posteriormente, se comprobó no representaba riesgo de vida.

Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, trasladando al herido bajo custodia a un centro asistencial. El sospechoso permanece internado con consigna policial.

Mientras tanto, el otro protagonista del episodio logró escapar. De acuerdo con lo indicado por el PFA, el detenido no actuaba solo. Estaba acompañado por un segundo individuo, quien se dio a la fuga a bordo de una moto. A raíz de ello, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

En Barracas

Este jueves, un Policía de la Ciudad mató a uno de los delincuentes que intentó robarle el auto en el barrio porteño de Barracas, cuando se dirigía a prestar servicio, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El cómplice del supuesto ladrón escapó en moto y aún está siendo buscado.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el cruce de las calles General Hornos y Suárez, donde el efectivo fue interceptado por dos motochorros armados cuando se dirigía a trabajar. A raíz del trabajo de peritos de la PFA en el lugar, la bajada hacia la Autopista 9 de Julio sur permaneció cerrada hasta esta tarde.

Las fuentes indicaron que el policía, con jerarquía de subcomisario e identificado como M.V., disparó tras dar la voz de alto. Uno de los presuntos delincuentes cayó desplomado junto al vehículo, mientras su cómplice se fugó.

El ladrón fallecido es un hombre de 28 años, de nacionalidad peruana y con antecedentes registrados desde 2017 hasta 2022, por infracción a la Ley de drogas, encubrimiento, robo arrebato, robo automotor y tentativa de robo.