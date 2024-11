Tiroteo a metros de un shopping en Moreno: un delincuente muerto y otros tres detenidos

Una escena de pánico se vivió durante la tarde de este miércoles frente a un centro comercial de Moreno ubicado a metros de la Autopista del Oeste. Allí, se produjo un enfrentamiento armado entre la Policía Bonaerense y un grupo de delincuentes que dejó un muerto y tres detenidos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 15.30 en el cruce de la Colectora Sur del Acceso Oeste y la avenida Victorica, frente al shopping Nine, en una zona de alto tránsito donde, además, hay una cabina policial.

La balacera se desató tras una persecución. Todo comenzó cuando los agentes intentaron interceptar una camioneta Volkswagen Tiguan blanca que circulaba por la autopista y que había sido reportada como robada. Al llegar a la bajada hacia la avenida Victorica, los sospechosos fueron acorralados, pero no se entregaron: abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie, lo que derivó en un intercambio de disparos con los uniformados.

Durante el tiroteo, uno de los sospechosos recibió al menos un impacto de bala y murió en el lugar. En tanto, los otros tres cómplices fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, no se reportaron heridos entre los efectivos policiales, aunque inicialmente se había especulado sobre una posible lesión a una agente de la Bonaerense.

Las cámaras de vigilancia del municipio captaron el momento del tiroteo, mostrando cómo los disparos impactaban en el suelo y los delincuentes intentaban escapar, algunos cruzando la autopista a pie. En las imágenes también se advierte el susto entre los transeúntes y compradores que se encontraban en las inmediaciones del centro comercial y buscaron refugiarse de la balacera.

Del operativo participaron oficiales de la Comisaría 1ª de Moreno, del Comando Patrullas y personal Vial. En el procedimiento se secuestraron cuatro armas de fuego.

Millonario robo sobre

la autopista del Oeste

Durante la tarde de este martes, un productor ganadero que viajaba en una Volkswagen Amarok fue asaltado por dos motochorros cuando circulaba por la Autopista del Oeste, a la altura del peaje de la localidad de Luján. Los delincuentes le robaron $12 millones y están siendo buscados.

El hecho, que fue registrado por una cámara de seguridad, ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia su domicilio en el partido bonaerense de Mercedes tras haber retirado el dinero de un frigorífico. Mientras esperaba su turno en la barrera del peaje, uno de los asaltantes bajó de la moto, rompió a golpes la ventanilla trasera del lado del acompañante y se llevó un bolso gris que contenía los millones.

En las imágenes se advierte que el productor intentó acelerar para escapar, pero otros dos vehículos le bloquearon el paso, tanto adelante como atrás. Finalmente, luego de tomar el bolso, el ladrón corrió de vuelta hacia su cómplice, quien ya había girado la moto de alta cilindrada para huir de contramano. Fue un golpe fugaz: apenas transcurrieron 12 segundos desde que el asaltante descendió de la moto hasta que regresó con el bolso lleno de dinero.

El caso es investigado por la fiscal María Laura Cordiviola, de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 Descentralizada de Luján. Según los investigadores, las imágenes evidencian que no fue un asalto al voleo, sino que los motochorros contaban con información sobre el traslado del dinero.

Por el momento, la fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.