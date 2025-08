Tiroteo en La Matanza: un policía mató a un ladrón que intentó robarle a un taxista enfrente suyo

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que viajaba en un colectivo rumbo a su lugar de trabajo en el barrio Santos Vega, en La Matanza, protagonizó un tiroteo en plena vía pública con un ladrón armado que intentó robarle a un taxista en frente suyo. El delincuente murió tras recibir el impacto de una bala durante el enfrentamiento.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en la intersección de Ruta 3 y la calle Avellaneda, Lomas del Mirador. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se desencadenó cuando el sargento J.L.M., de 35 años, se encontraba a bordo de un colectivo de la línea 620, en dirección a tomar servicio en la dependencia de la mencionada localidad bonaerense.

Fue al llegar a un semáforo en esa esquina que el agente notó que un hombre con un arma larga amenazaba al conductor de un taxi que estaba junto en frente suyo con intenciones de robo.

Frente a esta situación, el policía descendió del colectivo, se identificó como personal de la fuerza y le dio la voz de alto al asaltante. El delincuente, sin embargo, no acató la orden y comenzó a huir hacia el interior del barrio Santos Vega por uno de sus pasillos, al tiempo que se produjo un intercambio de disparos.

El sargento, por su parte, utilizó su arma reglamentaria —una pistola Bersa calibre 9mm— y durante la persecución hirió al sospechoso, que cayó desplomado a pocos metros de la escapatoria, según fuentes policiales.

La peligrosa persecución provocó que vecinos de la zona se acercaran al lugar donde estaba tendido el sospechoso y rodearan al herido, lo que dificultó la tarea policial hasta la llegada de patrullas de refuerzo y una ambulancia del sistema de emergencias.

El personal médico constató que el hombre, identificado más tarde como Maximiliano Alejandro Giori Pucheta, de 32 años, había muerto por una herida de arma de fuego en el cuello. Al momento del hecho, no llevaba documentación consigo.

En el caso tomó intervención la UFI Nº12 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro. La fiscalía dispuso que la escena permaneciera preservada y que las pericias quedaran a cargo de una fuerza ajena a la policía local. El sargento, por su parte, resultó ileso durante el enfrentamiento.

El taxista asaltado —que quedó registrado como víctima y testigo— se retiró del lugar tras el hecho y no fue identificado aún, aunque los investigadores esperan confirmar su identidad para avanzar con la causa.

Según los registros del sistema, el ladrón abatido contaba con antecedentes penales: en 2013 había sido imputado por robo agravado y en 2019 por tentativa de robo.

Un caso similar

semanas atrás

Hace pocas semanas, La Matanza fue escenario de otro hecho similar: un policía retirado de la Bonaerense que circulaba en su auto junto a su hijo fue sorprendido por dos delincuentes armados en la localidad de González Catán. El oficial forcejeó con uno de los ladrones, le sacó el arma y disparó para defenderse: uno de los sospechosos murió en el lugar, según confiaron fuentes del caso

El hecho ocurrió cuando el ex teniente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, de 62 años, regresaba a su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Barrientos y Urdaneta, a bordo de un Peugeot 208 y acompañado por su hijo.

Fue en ese contexto que dos sospechosos lo interceptaron con intenciones de robo. Apenas descendió del vehículo, se produjo un forcejeo con uno de los asaltantes, en medio del cual logró despojarlo del arma que portaba.

El arma era un revólver calibre .357, marca Taurus, con la numeración suprimida, que luego fue secuestrado en el lugar.

En ese momento, el policía retirado disparó durante el forcejeo y el balazo impactó en el cuerpo del ladrón, quien murió en el lugar. El otro atacante huyó corriendo, sin lograr concretar el robo.

El ex policía declaró que disparó “porque tenía encima” al ladrón armado y que luego le tiró “al otro que salió corriendo”, explicó una fuente consultada por este medio. En medio de la secuencia, su hijo se había refugiado en la esquina.