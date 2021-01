Tiroteo en una iglesia en Texas: el atacante asesinó al pastor

Compartir

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas por disparos efectuados ayer en una iglesia de Starville, en Texas. El tirador está ya bajo custodia de las fuerzas de seguridad. El incidente ha ocurrido en la Iglesia Metodista Starville, en el este del estado de Texas, según ha informado el gobernador de Texas, Greg Abbott. La víctima fatal es el pastor de la Iglesia, cuya identidad no trascendió.

“Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de quienes han muerto o han resultado heridos en esta terrible tragedia. Gracias a las fuerzas de seguridad que han detenido al sospechoso”, ha indicado. “Pido a los texanos que se sumen a las oraciones de Cecilia y mías por lso afectados por este horrible tiroteo. El estado de Texas trabaja estrechamente con los servicios de emergencia y las autoridades locales para garantizar que haya justicia y que la comunidad de Starville tenga los recursos necesarios en estos momentos”, ha explicado.

En un mensaje posterior publicado en Twitter, Abbott ha asegurado que “Texas conseguirá que se haga justicia rápidamente con el autor de los disparos”.

Hasta el momento no se sabe cuánta gente había en el interior de la iglesia, ya que no se estaba desarrollando ningún servicio religioso cuando el tirador irrumpió en el lugar. Segun detalló The New York Times, el pastor habría confrontado al atacante antes de ser asesinado.

El tirador, aún no identificado, ya había estado involucrado en un incidente con armas y disparos la noche anterior. Según la señal KLTV, fue herido de un tiro y arrestado tras una persecución en automóviles a toda velocidad.

Texas sufrió otros episodios similares en los últimos años.El 5 de noviembre e 2017, un tiroteo en una iglesia baptistas en Sutherland Springs dejó 26 personas muertas y 20 heridas; fue el peor tiroteo masivo en la historia del estado. El atacante, Devin Patrick Kelley, fue encontrado muerto más tarde.

Las leyes sobre armas en Texas están entre las más laxas del país.

