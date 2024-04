Titular de ATE amenaza con más protestas contra el Gobierno

En el final de una semana de protestas, producto de la ola de despidos en el sector estatal, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, amenazó con nuevas medidas de fuerza. «Estamos decididos a pelear», sentenció.

«Ganamos la calle, ayer fue multitudinaria la movilización de los estatales y logramos que los que caminen por la vereda sean los policías. No podemos naturalizar que no se puedan ejercer más derechos absolutamente fundamentales como es el de huelga», sentenció este sábado el dirigente, tras la marcha que realizaron los empleados estatales hacia el Ministerio de Economía, donde hubo empujones y tensión con la Policía.

A pesar de los incidentes que se produjeron cuando los manifestantes quisieron ocupar la calle, mientras se dirigían hacia el Palacio de Hacienda, el sindicalista disparó: «El protocolo de (Patricia) Bullrich no solo es inconstitucional, sino que ayer demostramos que es el pueblo el que con masividad lo empieza a derrotar».

«Los intentos de infundir miedo son para disciplinar a todos, para intentar desmovilizar a los ciudadanos y que no se animen a reclamar por sus derechos», subrayó Aguiar.

En ese marco, aprovechó para enviar un mensaje al diputado libertario José Luis Espert: «No es una coincidencia que justo uno de los diputados oficialistas de los últimos que se pasaron a La Libertad Avanza haya salido nuevamente a ofrecernos a los estatales cárcel y bala. Yo le digo que no se esfuerce porque a nosotros las balas no nos van a entrar».

«Estamos decididos a pelear porque sabemos que si no peleamos nos van a destruir. Ya nos apuñalaron en lo más profundo que es dejando en la calle decenas de miles de compañeros», agregó.

Para el secretario general de ATE, lograron «incomodar» al gobierno de Javier Milei al pedir que publiquen la lista de aquellos empleados estatales que fueron despedidos por ñoquis. «Si no pueden hacer pública una lista de los supuestos ñoquis, se cae», apuntó.

«Los verdaderos ñoquis son esos trolls que cobran 2 millones de pesos y llenan oficinas enteras dentro de la Casa Rosada», apuntó el sindicalista y pidió «acelerar los pasos hacia una nueva medida de fuerza nacional».

En esa línea, consideró que «urge reeditar un nuevo 24 de enero en el país», fecha en la que la CGT convocó al primer paro nacional contra la administración de Javier Milei.