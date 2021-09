Titular de Migraciones ratificó la reapertura progresiva de fronteras desde el 1 de octubre

Compartir

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, ratificó que no deben hacer cuarentena los argentinos que vuelven del exterior y cuentan con dos dosis de vacunas contra el coronavirus, en el marco de una reapertura progresiva de fronteras, que permitirá desde el 1 de octubre el ingreso de extranjeros al país, a partir de los avances epidemiológicos, alcanzados con el plan de inmunización puesto en marcha en el país.

“Esto se publicó hoy en el Boletín Oficial y a muchos pasajeros los agarró en vuelo. Pero ya hablé con la directora de Sanidad de Fronteras y los que no tienen esquema completo siguen yendo a hoteles, y los que tienen las dos dosis no hacen cuarentena”, declaró la funcionaria, en declaraciones a Radio La Red.

Carignano indicó, en este sentido, que “las condiciones de ingreso al país las fija el Estado nacional” y explicó que se eliminó la obligación de cuarentena “para los que tienen dos dosis y una distancia de 14 días entre la aplicación y la llegada a Ezeiza”.

Ante una consulta, también precisó que “los chicos que son menores y no están vacunados no tienen que ir a un hotel sino que tienen que aislarse en su domicilio”.

“Todas las medidas que se han tomado en pandemia se basan en criterios epidemiológicos. Lo explicó muy bien la ministra (de Salud) Carla Vizzotti cuando anunció la flexibilización cuidada de las fronteras, junto al Jefe de Gabinete (Juan Manzur) y al ministro (de Interior), Wado de Pedro el martes”, agregó esta tarde Carignano en diálogo con C5N.

Insistió con que esas decisiones “son producto del avance de la vacunación en nuestro país, que hoy está aproximadamente en más del 45% de las dos dosis en el total de la población vacunada”.

“Esto nos permite flexibilizar algunas cuestiones, como la frontera, más teniendo en cuenta que tenemos más del 70% de la población vacunada con una sola dosis”, apuntó y recordó que las anteriores limitaciones en la entrada al país permitieron “ralentizar el ingreso de la variable Delta”.

“Estamos en septiembre y la variante Delta ha ingresado, no es mayoritaria. Seguramente en algún momento va a ser mayoritaria pero lo que nos permitió todo este tiempo es vacunar a más argentinos con la segunda dosis y hoy podemos dar buenas noticias”, agregó.

Carignano consideró que cierta confusión generada esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza tuvo que ver con que las modificaciones en las normas se dieron mientras muchos pasajeros se encontraban en pleno vuelo, pero luego -detalló- se colocó cartelería con las disposiciones y hubo personal explicando a los recién llegados el alcance de las nuevas disposiciones.

A través de la Decisión Administrativa 932/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la medida de exceptuar de realizar cuarentena a los argentinos y residentes en el país que hubieran viajado al exterior.

Según indica la norma, la excepción a cumplir con un período de aislamiento se dará si cumplen con los siguientes requisitos: haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país; y hacerse un PCR 72 horas antes de embarcar, un test de antígenos al ingresar al país, y otra prueba PCR entre el día quinto y séptimo computados desde el arribo al país.

“Esto es una novedad importante para muchos argentinos que necesitaban viajar quizás por trabajo y no lo hacían porque al regresar se tenían que quedar aislados 7 días”, subrayó Carignano.

Resaltó que “la otra flexibilización será el 1 de octubre”, cuando se permitirá el ingreso de extranjeros provenientes de países limítrofes para turismo.

En ese caso, dijo, estarán vigentes las mismas condiciones: PCR al subir al avión y una prueba de antígenos tras el arribo, además de necesariamente tener el “esquema completo de vacunación”.

“Los extranjeros que no estén vacunados no van a poder ingresar”, advirtió la funcionaria.

Además, en el caso de argentinos sin el esquema completo de vacunación, aclaró que deberán cumplir con una cuarentena de 7 días y apuntó que Migraciones emitirá información a todas las provincias para que controlen esos aislamientos.

Respecto a qué vacunas serán aceptadas como válidas por el Estado argentino, la funcionaria aseguró: “Respetamos las decisiones soberanas de cada uno de los Estados”.

Con esa perspectiva, explicó: “Argentina entiende que si Uruguay y Chile han aprobado la Sinovac, que es una vacuna que nosotros no usamos acá, pero la ANMAT de ellos entiende que es efectiva, nosotros respetamos las decisiones soberanas de cada uno de los Estados. Y quienes tengan el certificado de vacunación van a poder entrar”.

La directora de Migraciones dialogó con C5N desde Mendoza, adonde viajó para realizar mañana el primer vuelo desde esa provincia a Santiago de Chile.

“Tanto el (paso fronterizo) Cristo Redentor como el aeropuerto de Mendoza han sido aprobados como corredores seguros, antes de las elecciones. Mañana está saliendo el primer vuelo de Mendoza-Santiago de Chile”, afirmó.

