Todas las luces puestas en el Campeonato Argentino Juvenil M17

Cientos de jugadores menores de 17 años serán parte de un nuevo sueño. El sábado 1° de noviembre comenzará una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M17, un certamen sumamente importante en lo que se refiere al rugby de base a nivel nacional. La jornada inaugural comenzará este fin de semana y será la primera de dos fechas que se disputarán a lo largo de todo el país en los distintos clubes participando como locales, mientras que el tercer, cuarto y quinto día de competencia se realizarán íntegramente en las instalaciones de San Juan Rugby Club entre el 16 y 23 de noviembre.

Competirán un total de 16 equipos de uniones provinciales, los cuales estarán divididos en dos zonas de ocho equipos cada una: Zona Campeonato (1° al 8°) y Zona Ascenso (9° al 16°), según el ordenamiento logrado en la prueba de 2024. Buenos Aires defenderá el título, ya que el último año venció en la final a Rosario por 43-14. Tucumán completó el podio de la última edición, mientras que detrás se encolumnaron Cordobesa (4°), Santafesina (5°), Cuyo (6°), Salta (7°) y Entrerriana (8° y descendió a Zona Ascenso 2025). Además, por la Zona Ascenso finalizaron en las siguientes posiciones: Alto Valle (9° y ascendió a Zona Campeonato 2025), Chile (10°), Mar del Plata (11°), Sanjuanina (12°), Nordeste (13°), Santiagueña (14°), Uruguay (15°) y Chubut (16°) que descendió al Select 12 Sur. Por su parte, Oeste fue el vencedor de la gran final del Select 12 2024 y este año será parte de la nónima de seleccionados que participen en la Zona Ascenso.

El sistema de

ascensos y descensos:

-El que finalice 8° (último de Zona Campeonato) jugará el próximo año en la Zona Ascenso.

-El que finalice 9° (primero de Zona Ascenso) jugará el próximo año en la Zona Campeonato.

-El que finalice 16° (último Zona Ascenso) jugará el próximo año el Select 12.

-El que gane la gran final del Select 12 participará el próximo año en la Zona Ascenso.

A continuación, el detalle

de la estructura del Campeonato

Argentino Juvenil 2025:

ZONA CAMPEONATO

Zona 1: Buenos Aires, Cordobesa, Santafesina y Alto Valle.

Zona 2: Rosario, Tucumán, Cuyo y Salta.

ZONA ASCENSO

Zona 3: Entrerriana, Sanjuanina, Nordeste y Oeste.

Zona 4: Chile, Mar del Plata, Santiagueña y Uruguay.

A continuación, el fixture completo del Campeonato Argentino Juvenil 2025:

JORNADA 1 (sábado 1° de noviembre)

Zona Campeonato: Alto Valle v Buenos Aires (16:00 h | Ref: Ezequiel Cid – Austral)

Zona Campeonato: Salta v Rosario (15:30 h | Ref: Juan Moyano – Entre Ríos)

Zona Campeonato: Cordobesa v Santafesina (11:00 h | Ref: Leandro Peker – Misiones)

Zona Campeonato: Tucumán v Cuyo (15:00 h | Ref: Valentín Ferrero – Cordobesa)

Zona Ascenso: Oeste v Entrerriana (16:00 h | Ref: Mariano Scianna – Mar Del Plata)

Zona Ascenso: Uruguay v Chile (16:00 h | Ref: Francisco Tausch – URBA)

Zona Ascenso: Sanjuanina v Nordeste (16:00 h | Ref: Francisco Nanclares – Cuyo)

Zona Ascenso: Mar del Plata v Santiagueña (16:00 h | Juan Vega – Rosario)

JORNADA 2 (sábado 8 de noviembre)

Zona Campeonato: Buenos Aires v Cordobesa (se jugará el 7 de noviembre a las 19:00 h)

Zona Campeonato: Rosario v Tucumán (16:00 h)

Zona Campeonato: Santafesina v Alto Valle (16:00 h)

Zona Campeonato: Cuyo v Salta (14:30 h)

Zona Ascenso: Entrerriana v Sanjuanina (16:00 h)

Zona Ascenso: Chile v Mar del Plata (15:30 h)

Zona Ascenso: Nordeste v Oeste (16:00 h)

Zona Ascenso: Santiagueña v Uruguay (16:00 h)

Luego de estas dos primeras jornadas, el Argentino Juvenil proseguirá en San Juan, bajo la denominación “Formato Concentrado”, y habrá tres días de competencia (16, 19 y 23 de noviembre) en San Juan Rugby Club.

JORNADA 3 (domingo 16 de noviembre)

Zona Ascenso: Mar Del Plata v Uruguay (09:00 h)

Zona Campeonato: Tucumán v Salta (09:00 h)

Zona Ascenso: Sanjuanina v Oeste (10:30 h)

Zona Campeonato: Cordobesa v Alto Valle (10:30 h)

Zona Ascenso: Chile v Santiagueña (15:30 h)

Zona Campeonato: Rosario v Cuyo (15:30 h)

Zona Ascenso: Entrerriana v Nordeste (17:00 h)

Zona Campeonato: Buenos Aires v Santafesina (17:00 h)

Tras las tres jornadas disputadas, se determinarán los clasificados a las siguientes instancias de semifinals y finales que se disputarán el 19 y 23 de noviembre también en formato Concentrado en San Juan.