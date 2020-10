Todesca Bocco afirmó que el tipo de cambio oficial “está en un buen nivel”

Compartir

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que los “números objetivos ” de la economía argentina “demuestran” que el tipo de cambio oficial “está en un buen nivel” y que hay “reservas” en el Banco Central “que nos permiten seguir funcionando con normalidad”.

Todesca Bocco, quien además destacó que el país tiene un “saldo comercial positivo”, reconoció que la “brecha cambiaria es un problema”, en referencia a la diferencia que existe entre el dólar oficial y la cotización de los denominados dólares paralelos.

Al respecto, la funcionaria dijo que el Gobierno “está trabajando” para solucionar esta situación y cuestionó a quienes impulsan una devaluación.

En diálogo con periodistas acreditados de Casa de Gobierno, Todesca Bocco afirmó que con una devaluación “no se resuelve ningún problema” y que, más bien, se “agravarían” por los efectos que implican sobre los “salarios” y las “jubilaciones”.

“Las devaluaciones son contractivas. Esto quiere decir que si se devalúa aumentan todos los precios y todos los ingresos fijos en pesos, léase salario y jubilaciones, caen en términos reales porque aumentan los precios. Eso contrae el nivel de actividad y aumenta la pobreza y la indigencia”, apuntó.

Destacó las últimas iniciativas impulsadas por la cartera económica para empezar a cerrar la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL), al señalar que la apuesta del Gobierno es “ir dándole salida” a una “gran cantidad de fondos extranjeros” que ingresaron “en la economía argentina en los años anteriores” para “hacerse de la tasa de interés y salir” del país.

“Cuando el Gobierno anterior no pudo pagar la deuda y tuvo que poner un cepo estos fondos quedaron atrapados acá entonces nos presionan sobre el (dólar) contado con liquidación. La estrategia que ha diseñado el Ministerio de Economía es ir dando salida paulatina a esos fondos porque lo cierto es que no se van a quedar en la Argentina, y entonces eso quizás nos ayude, como se vio en los últimos días, a tranquilizar el CCL”, señaló.

Todesca Bocco, insistió, además, que lo “más importante” es que “no podemos pensar que ese tipo de cambio es el reflejo de la economía real, porque no lo es”.

Por último, sobre el dólar informal o blue, manifestó, al igual que el ministro de Economía, Martín Guzmán, que si uno toma “el PIB de la Argentina, lo pone en dólares y lo divide por la cantidad de habitantes” daría un nivel per cápita de PIB de 4 mil dólares, lo que demuestra que “esa brecha, la del tipo de cambio paralelo, está muy alejada de lo que es la economía real”.

