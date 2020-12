Todesca Bocco ratificó que en 2021 la premisa será lograr una recuperación real de los salarios

Compartir

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, ratificó que para 2021 una premisa fundamental será lograr una suba del salario real como sustento de la recuperación económica y con miras a sostener el consumo como motor de la economía interna.

Todesca Bocco argumentó que para que sea viable una recuperación de la actividad económica es necesario que primero exista una mejoría en el salario real, premisa “sumamente necesaria para crecer, porque si los salarios no se recuperan, la demanda no se recupera; y la demanda, es decir, el consumo, representa el 70% del PBI”.

“Esto habrá que hacerlo de forma ordenada, porque cuando la economía se recupere vamos a tener los problemas propios del crecimiento, como el de la puja entre los intereses del sector empresario y las necesidades de los trabajadores”, agregó.

En esa línea, en diálogo con Futurock contextualizó: “el salario real de los trabajadores privados registrados perdió solo 0,2% respecto de la inflación, mientras que en septiembre de 2019 había perdido 3,4% y en el mismo mes de 2018 casi 7 puntos, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que el de este año es un buen resultado, en una coyuntura muy particular en donde además convive todo un conjunto de medidas que no son las naturales de la economía, como el congelamiento de tarifas por ejemplo”.

“La reconstrucción es un camino mucho más dificultoso que aquel en que algo se arruina, por eso realizamos una inversión enorme para sostener a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, porque cada empresa privada que se destruye, destruye empleo y producción”, señaló.

Además, consultada sobre la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, dijo que “hay que fortalecer los impuestos en aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva y en los sectores que no están debidamente gravados”, y resaltó: “las inversiones llegan cuando hay demanda, no cuando se bajan los impuestos”.

En relación a la inflación, afirmó que si bien “el nivel sigue siendo alto, mientras que al comienzo del año las proyecciones de las consultoras privadas indicaban una cifra por encima de los 40 puntos, vamos a terminar el año en torno a lo que el Gobierno había proyectado sin embargo”.

La vicejefa de Gabinete explicó que “hay que entender el punto de partida: la Argentina venía de una crisis muy fuerte y ni bien iniciamos la gestión golpeó la pandemia, pero durante esos meses, aumentaron los impuestos a los sectores más pudientes de la Argentina y en ese aumento recuperamos un punto del PBI”.

“Hoy cuando vos ves la recuperación de la recaudación, esta está básicamente explicada por la trayectoria de los impuestos, que son el incremento de las alícuotas de bienes personales y el impuesto país”, sostuvo Todesca Bocco.

“En ese primer momento se hicieron cosas para recuperar los ingresos de las personas que habían sufrido más el impacto de la devaluación en el precio de los alimentos, entre ellos la Tarjeta Alimentar y el programa de medicamentos para PAMI, más el congelamiento de las deudas de los jubilados de la mínima y los perceptores de la AUH con la Anses”, recordó.

En ese sentido, resaltó que la peor parte de la pandemia fue superada “y la economía empieza a recuperarse, con muchas heterogeneidades entre sectores, y seguimos con los problemas que teníamos antes de la pandemia: inflación, desempleo, inserción en el mercado de trabajo formal, por lo que ahora hay que volver sobre esa agenda que es la agenda de la producción y el trabajo y el año que viene va a ser un año mucho mejor que este que termina”.

“A diferencia de este año en que la economía está perdiendo cerca de un 10% de todo lo que produce”, el próximo año “tendremos que lidiar con los problemas que tiene la Argentina, pero ya en un entorno de crecimiento”, concluyó.

