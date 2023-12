«Todo el esfuerzo que recae en el sector privado es transitorio», afirmó el Presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei habló por primera vez luego de los actos de asunción del domingo pasado. En una transmisión en vivo en redes sociales, en la que mostró el ya tradicional sorteo de su sueldo de diputado nacional -en este caso el último, por un total de $2.119.432 brutos-, el jefe de Estado dejó algunas impresiones sobre sus primeras horas a cargo del Poder Ejecutivo.

El mandatario comenzó su transmisión en Instagram mostrando su despacho de la Casa Rosada y saludando a algunos integrantes de su equipo que estaban presentes, entre los que se encontraba su hermana, Karina Milei.

“Hola a todos. Como sabrán, este es mi último sorteo de la dieta como diputado nacional porque ahora me conseguí otro trabajo, cambié de poder, me pasé al Poder Ejecutivo. Como quería pasarme el Poder Ejecutivo directamente pasé a ser presidente”, bromeó el presidente en el inicio del vivo.

Tras el sorteo del sueldo, el mandatario habló brevemente y dio sus primeras definiciones públicas luego de las medidas económicas presentadas por el ministro Luis “Toto” Caputo.

“Como siempre les dije, la palabra se cumple. Prometí en mi campaña para diputado nacional donar la dieta, que la devolvemos vía el sorteo. Este ejercicio fue durante dos años y les consta que cada una de las dietas fueron sorteadas, está documentado. Porque la palabra se cumple, y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente”, dijo Milei.

Enseguida, el presidente ratificó lo que un rato antes había dicho el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, que el país transita por una hiperinflación.

“Hoy mi máxima prirodiad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación está viajando al 1% diario, eso quiere decir que está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, en evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero”, subrayó.

Alli, resaltó que las medidas de sinceramiento del mercado de cambios y la reestructuración del Banco Central están dando sus primeros frutos. “Hemos logrado cerrar la brecha, con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto en el que logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco central está comprando dólares”, aseguró.

Enseguida, habló del “esfuerzo enorme” que se está haciendo, del cual, afirmó, “el 60% recae sobre la política y el 40% en el sector privado”, aunque prometió que esto último, aseguró, “es transitorio”.

“Una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todo lo que a los liberales libertarios no nos gusta”, sostuvo.

“Jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la actualidad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que empieza a despertar, a ponerse de pie, para que hagamos de este país una potencia nuevamente”, dijo sobre el final Miley, y cerró con el ya clásico grito partidario: ¡Viva la libertad, carajo!

Tras los actos del domingo, Milei no había vuelto a hablar en público, y todas las comunicaciones habían recaído en el vocero presidencial y en los ministros, principalmente Luis “Toto” Caputo, que el martes presentó lo que denominaron medidas de emergencia para estabilizar la macroeconomía.

El presidente encabezó durante toda esta semana las reuniones de Gabinete, que se realizaron cada día después de las 8 de la mañana. Pero nunca había aparecido en público, hasta la transmisión en vivo.

El domingo, Milei asumió como sucesor de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada y, rompiendo la tradición, no habló ante la Asamblea Legislativa, sino que lo hizo frente a la Plaza de los dos Congresos, hasta donde llegaron cientos de militantes.

Durante 34 minutos, habló en la explanada del Congreso de la Nación, frente a la Plaza, rodeado de presidentes y líderes de todo el mundo que llegaron a la Argentina para participar de los actos protocolares de su asunción. El jefe de Estado planteó, entre otras cosas, que el Gobierno de Alberto Fernández le dejó “plantada” una “inflación anual de 15 mil por ciento”. Por ese motivo, aseguró que no hay una solución alternativa al ajuste.