“Todo el rubro está atravesando una situación muy difícil”, aseveraron desde Café Martínez

Desde Café Martínez, una de los locales más concurridos de su rubro y la única franquicia de la firma en Formosa que cuenta con 11 empleados, expusieron el mal momento por el que atraviesan al no poder trabajar recibiendo clientes debido a la situación de pandemia que obligó a tomar ciertas medidas restringidas para el sector que los llevó a trabajar, por el momento solo con la modalidad delivery o “take away”.

En ese marco Pamela, encargada del local, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo vienen trabajando ante la situación extraordinaria de emergencia sanitaria.

“La franquicia está en Formosa hace cinco años, este sería nuestro sexto año. Ante esta situación, nosotros armamos un mostrador grande en el local con la distancia reglamentaria de la puerta hacia adelante para que la gente pueda pasar al menos al frente porque ahora se vienen días fríos, de lluvia y es para que estén más cómodos esperando. Lo que hacen es pedir lo que quieren y se lo llevan, de esa manera sí podemos atender, afuera están reglamentadas las líneas para que se formen a un metro y medio de distancia y la otra modalidad que tenemos es el delivery, los mozos se encargan de llevar los pedidos que nos hacen por teléfono, es para que podamos trabajar todo el equipo”, contó.

“Fue una incertidumbre muy grande más que nada en la primera instancia de la cuarentena porque no sabíamos si el virus estaba en Formosa, en ese momento cerramos totalmente por 20 días y cuando ya hubo una tranquilidad de que sanitariamente no corríamos riesgo volvimos a abrir con la modalidad delivery adaptándonos a todo, con turnos rotativos, recibiendo poca gente y así vamos trabajando durante la semana”, explicó.

Respecto a las ventas dijo que haciendo delivery no están “ni cerca” de lo que deberían recaudar para mantener el local, “necesitamos estar funcionando la totalidad del local y que haya un flujo de gente por los gastos que tiene, esto es como para remarla, se vende, la gente nos elige, pero necesitamos más, es una situación muy difícil la que estamos atravesando todo el rubro, creo que somos el rubro más castigado”.

“Para los días de reuniones de familias que son los sábados y domingos empezamos a implementar promos de sets con chipitas, café molido, factura, un surtido como para que la gente pueda comprar y los acompañemos en su casa porque los fines de semana eran los días que más trabajábamos”, destacó.

“Mirando para los costados el panorama es aterrador, estamos poniendo mucho de nosotros para que siga abierto, implementamos cosas que nos asesora la franquicia y funciona, ahí va subiendo un poco el ticket pero si no podemos atender con mesas es muy difícil seguir sosteniendo esto”, aseveró.

Asimismo dijo que desde la franquicia, “nos brindan recomendaciones, igual son situaciones diferentes, ellos están viviendo situaciones más graves que la nuestra en relación a la enfermedad en sí. La mayoría de los locales está en Buenos Aires, en el AMBA que es la zona más afectada, acá funcionan las cosas que nos mandan, pero necesitamos más, esa es la verdad. Con cada pedido que mandamos es como una mesa que estamos cerrando, es mucho trabajo y lo que se recauda es muy poco”, lamentó.

Respecto a si están en condiciones de abrir las puertas del local para recibir clientes, aseguró que “tenemos protocolos desde antes que salga el DNU porque ellos ya se prepararon cuando la enfermedad entró al país y desde la franquicia nos mandaron un protocolo, estamos preparados para atender con las condiciones sanitarias necesarias para hacerlo”.

“Serán muchas las cuestiones a respetar, pero estamos listos, por ejemplo está el tema de la higiene de la vajilla, del cliente al ingresar al local, la utilización del barbijo hasta el momento de consumir, son varios puntos que se deben seguir, pero estamos listos”, finalizó.