Todo listo para el mega festival «A Toda Costa», con música, cultura y entretenimiento para todos

El tradicional y consolidado evento gratuito «A Toda Costa», organizado por la Municipalidad capitalina, vivirá una nueva edición este 5, 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Formosa, donde habrá una variada agenda de actividades deportivas, culturales, turísticas y gastronómicas, además de los grandes shows musicales que se llevarán adelante en los dos escenarios montados a lo largo del Paseo Ferroviario.

En ese marco, dentro de la grilla de artistas dispuestos para el deleite y disfrute del gran público durante las tres jornadas, en el escenario mayor del playón municipal actuarán Bagualeros, Chocolate Sensual, Sistema Solar, Mariel Olmedo, Lucas y la Sub 21, Iván Ruíz, DJ Juan Malich, Ariel “El Traidor”, y el reconocido cantante L-Gante, entre otros grupos locales y regionales.

En cuanto a lo deportivo, uno de los grandes atractivos será el regreso de la Competencia de Natación de Aguas Abiertas, suspendida en ediciones anteriores por la bajante del río Paraguay. A esto, se suman los Paseos en Piraguas, la Mini travesía «Uniendo Playas», exhibiciones de Calistenia y CrossFit, como también las actividades infantiles planificadas en el Complejo municipal «Los Iglús».

Muestras culturales y de interés

Asimismo, en la Biblioteca Popular Simonotto se realizarán: muestra de libros para grandes y chicos sobre los ríos, naturaleza y turismo de Formosa; proyección de imágenes sobre la fauna y flora local; disertación de fotógrafos profesionales y divertidos juegos de mesa para los presentes. Por otra parte, los amantes de las dos ruedas disfrutarán de la atractiva Exposición de Motocicletas y Choperas, que se montará en el sector del Museo a cielo abierto.

Por último, un aspecto destacado del «A toda Costa» es la participación de cientos de emprendedores, artesanos y gastronómicos que ofrecen diversos productos y promueven la economía de la ciudad, generan fuentes trabajo entre los vecinos y vecinas, y potencian el turismo formoseño en la región.