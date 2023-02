Todo más caro: comprar un uniforme escolar ronda los 20 mil pesos este año

Uno de los elementos que no están contemplados en la Canasta Escolar son los uniformes, que al igual que los calzados, integra un rubro que ha tenido fuertes incrementos durante todo el 2022 por lo que adquirirlos representa un costo superior a los 20 mil pesos. “Gaste 24 mil pesos únicamente en uniforme, zapatos y zapatillas recién compro para marzo”; manifestó una madre, al Grupo de Medios TVO.

“24 mil pesos me salió todo y pague con débito una parte y otra con crédito, Tengo 2 hijos pero el otro ya tiene el uniforme del año pasado, así que ese es reciclado pero a mi hija le toca tener uno nuevo. Yo gasté eso en ella nomas, únicamente en uniforme, zapatos y zapatillas recién compro para marzo”, agregó la mujer.

Si bien la inflación acumulada durante 2022 fue del 94,8%, algunos rubros que integran el índice de precios al consumidor sí alcanzaron e incluso superaron el 100%. Puntualmente el rubro de prendas de vestir y calzado fue el sector que presentó la mayor alza de todo el período, con un 120,8% acumulado durante los 12 meses.

Por tal motivo, los precios de los uniformes se elevaron drásticamente si se los compara con los de los periodos de febrero-marzo del año pasado. Algunos padres incluso optaron por abastecerse de útiles escolares durante diciembre, previendo los gastos que implicaría este nuevo ciclo lectivo.

“En diciembre la compre el uniforme del nacional a mi hijo y me salió $5.700 y ahora está entre $8.000 y $9.000; el de mi hija me salió $11.800 la chomba y el shortcito, el pintorcito lo recicle porque justo tengo una sobrina que iba ahí porque sino iba a gastar como 20 mil pesos más o menos. En uniformes habré gastado casi 20 mil pesos, sin el pantalón y sin el pintorcito”, expresó otra mujer.

En algunos locales de indumentaria y uniformes, un pantalón de vestir ronda los 10 mil pesos es por eso que muchos padres optan por el reciclado más que en otros periodos, durante este año. Los precios que componen los uniformes no integran calzado y zapatillas, otro rubro que también tiene una gran inflación acumulada.

