Todo para la Champions League 2025/26: equipos, formato, fechas, sorteo y final

En 2025/26, la máxima competición europea de clubes regresa para su 71ª temporada y la 34ª desde que pasó a llamarse UEFA Champions League. Arrancó el 8 de julio de 2025 y se prolongará hasta la final de Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026.
¿Qué equipos participan
en la fase liga de la
Champions League 2025/26?
Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Alemania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
Países Bajos: PSV, Ajax
Portugal: Benfica*, Sporting CP
Bélgica: Club Brugge*, Union Saint-Gilloise
Turquía: Galatasaray
Chequia: Slavia Praha
Grecia: Olympiacos
Dinamarca: Copenhagen*
Noruega: Bodø/Glimt*
Chipre: Pafos*
Kazajstán: Kairat Almaty*
Azerbaiyán: Qarabağ*
*Ganadores de los play-offs
Veintinueve equipos se clasificaron automáticamente, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser ganadores de la Champions League (Paris Saint-Germain) o de la UEFA Europa League (Tottenham). Fue necesario realizar un reajuste, ya que el Paris, ganador de la Champions League, también se clasificó automáticamente por su posición en la liga.
Dos de las plazas fueron ocupadas por las Plazas por Rendimiento Europeo, mientras que las siete restantes se determinaron mediante una fase de clasificación.
La lista anterior es provisional, se basa únicamente en el rendimiento deportivo y no tiene en cuenta posibles cuestiones disciplinarias o relacionadas con las licencias. Por lo tanto, lo anterior sigue pendiente de la admisión definitiva de los clubes en las competiciones pertinentes. Todos los equipos rusos están suspendidos de participar en las competiciones de la UEFA hasta nuevo aviso.
¿Cuándo son los partidos
de la fase liga en la
Champions League 2025/26?
Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
Jornada 8: 28 de enero de 2026
¿Cuándo son las rondas
eliminatorias de la
Champions League 2025/26?
Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
¿Cuándo son los sorteos de la Champions League 2025/26?
Primera ronda de clasificación: 17 de junio de 2025
Segunda ronda de clasificación: 18 de junio de 2025
Tercera ronda de clasificación: 21 de julio de 2025
Play-offs: 4 de agosto de 2025
Fase liga: 28 de agosto de 2025
Play-offs eliminatorios: 30 de enero de 2026
Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026
¿Cuándo y dónde es la final de
la Champions League de 2026?
El Puskás Aréna de Budapest (Hungría) será el escenario en el que la Champions League alcance su punto álgido el 30 de mayo de 2026. El estadio también albergó la final de la UEFA Europa League en 2023, pero esta será la primera vez que la final de la máxima competición europea de clubes se celebre en Hungría.
¿Qué obtienen los
ganadores de la
Champions League?
El trofeo actual de la UEFA Champions League mide 73,5 cm de altura y pesa 7,5 kg.
Los ganadores de la temporada 2025/26 también obtendrán una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026/27, si no se han clasificado a través de su competición nacional. Además, se ganarán el derecho a enfrentarse al ganador de la UEFA Europa League 2025/26 en la Supercopa de la UEFA 2026.