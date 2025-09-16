Todo para la Champions League 2025/26: equipos, formato, fechas, sorteo y final

En 2025/26, la máxima competición europea de clubes regresa para su 71ª temporada y la 34ª desde que pasó a llamarse UEFA Champions League. Arrancó el 8 de julio de 2025 y se prolongará hasta la final de Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo de 2026.

¿Qué equipos participan

en la fase liga de la

Champions League 2025/26?

Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Alemania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

Países Bajos: PSV, Ajax

Portugal: Benfica*, Sporting CP

Bélgica: Club Brugge*, Union Saint-Gilloise

Turquía: Galatasaray

Chequia: Slavia Praha

Grecia: Olympiacos

Dinamarca: Copenhagen*

Noruega: Bodø/Glimt*

Chipre: Pafos*

Kazajstán: Kairat Almaty*

Azerbaiyán: Qarabağ*

*Ganadores de los play-offs

Veintinueve equipos se clasificaron automáticamente, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser ganadores de la Champions League (Paris Saint-Germain) o de la UEFA Europa League (Tottenham). Fue necesario realizar un reajuste, ya que el Paris, ganador de la Champions League, también se clasificó automáticamente por su posición en la liga.

Dos de las plazas fueron ocupadas por las Plazas por Rendimiento Europeo, mientras que las siete restantes se determinaron mediante una fase de clasificación.

La lista anterior es provisional, se basa únicamente en el rendimiento deportivo y no tiene en cuenta posibles cuestiones disciplinarias o relacionadas con las licencias. Por lo tanto, lo anterior sigue pendiente de la admisión definitiva de los clubes en las competiciones pertinentes. Todos los equipos rusos están suspendidos de participar en las competiciones de la UEFA hasta nuevo aviso.

¿Cuándo son los partidos

de la fase liga en la

Champions League 2025/26?

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo son las rondas

eliminatorias de la

Champions League 2025/26?

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

¿Cuándo son los sorteos de la Champions League 2025/26?

Primera ronda de clasificación: 17 de junio de 2025

Segunda ronda de clasificación: 18 de junio de 2025

Tercera ronda de clasificación: 21 de julio de 2025

Play-offs: 4 de agosto de 2025

Fase liga: 28 de agosto de 2025

Play-offs eliminatorios: 30 de enero de 2026

Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026

¿Cuándo y dónde es la final de

la Champions League de 2026?

El Puskás Aréna de Budapest (Hungría) será el escenario en el que la Champions League alcance su punto álgido el 30 de mayo de 2026. El estadio también albergó la final de la UEFA Europa League en 2023, pero esta será la primera vez que la final de la máxima competición europea de clubes se celebre en Hungría.

¿Qué obtienen los

ganadores de la

Champions League?

El trofeo actual de la UEFA Champions League mide 73,5 cm de altura y pesa 7,5 kg.

Los ganadores de la temporada 2025/26 también obtendrán una plaza en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026/27, si no se han clasificado a través de su competición nacional. Además, se ganarán el derecho a enfrentarse al ganador de la UEFA Europa League 2025/26 en la Supercopa de la UEFA 2026.