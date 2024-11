“TODOS CON CRISTINA. NO A LA PROSCRIPCIÓN”

Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la persecución judicial, política y mediática que sufre la Ex Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

La condena en la «causa vialidad» es un claro ejemplo de lawfare, condena sin pruebas y sin contenidos con el único objetivo de proscribir y eliminar de la vida política a la líder popular más importante de la vuelta de la democracia en nuestro país y disciplinar al resto de los dirigentes del campo nacional y popular.

No hay dudas de que la causa es parte de un plan sistemático de persecución, llevada a cabo por el partido judicial, sectores del poder político y mediático, cuyo fin es instalar discursos de odio y violencias de todo tipo, que culminó con el intento de magnicidio el 1° de septiembre de 2022, donde Fernando Sabag Montiel intento hacer “justicia” por mano propia.

Los jueces que condenan a Cristina tuvieron encuentros y reuniones privadas, sociales y deportivas con el ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Sabemos que la persecución a líderes populares es una constante en la historia argentina y también una estrategia común en el continente.

Está condena es una nueva forma de proscripción en la historia de líderes populares perseguidos por sus ideales y por brindarle al pueblo argentino los derechos y conquistas.

Convocamos a la reflexión y a defender la democracia por la que tanto luchamos para conseguir y sostener.

Hoy más que nunca, defender a Cristina es defender la democracia.



JONATHAN MIERS

PERONISMO MILITANTE

FORMOSA



DIEGO JARA

FRENTE TRANSVERSAL

FORMOSA



RICARDO RAMIREZ

LA CAMPORA

FORMOSA



JUAN RAMON LEZCANO

PARTIDO NUEVO ENCUENTRO

FORMOSA



LUIS RECALDE

PARTIDO INTRANSIGENTE

FORMOSA



LIDIA KLEIN

AGRUPACIÓN CONCIENCIA POPULAR

FORMOSA



ARACELLI LELIEUR

FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO

FORMOSA



MARTIN CALABRECI

FRENTE 22 DE AGOSTO

FORMOSA



ENRIQUE CALABRECI

FRENTE 22 DE AGOSTO

FORMOSA



CLAUDIO MARTINEZ

SECRETARIO GRAL. SMATA