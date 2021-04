“Todos los controles que hay en la calle son para buscar la manera de seguir empobreciendo el bolsillo de la gente”

Compartir

El abogado Carlos Lee, en diálogo con el Grupo de Medios TVO cargó contra el estado provincial ante las nuevas restricciones y los incesantes controles en distintos puntos de la ciudad, tanto para verificar el uso de barbijo como también la circulación por terminación de patente, todas medidas que según aseveró “son para buscar la manera de seguir empobreciendo el bolsillo de la gente”.

“Esto se venía advirtiendo hace mucho tiempo, el gobierno ocupa a la Policía como ente recaudador, todos los controles que hay hoy en la calle con cuestión de patente, barbijo, cualquier tipo de excusa es buena para hacerle un acta y en un 99,9% va a terminar en una multa que si no la pagan significan días de arresto, es así, porque justamente esa fue la función de reformar el Código de Faltas, estas actitudes que tiene el gobierno generando estos hechos son para empobrecer al ciudadano, buscarle la manera de cómo seguir exprimiendo el bolsillo de la gente y a la vez mostrar su poderío”, aseveró Lee.

“Hay que tener en cuenta que si la gente no paga la multa, va presa, la intencionalidad en este tiempo de pandemia es recaudar, una cosa es una fiesta clandestina, estamos de acuerdo que si salen a ser focos de contagio deben tomar medidas, pero a un trabajador, a una persona común, es irracional la multa por ejemplo al médico que iba en su camioneta con su señora y sin barbijo, está con su señora todo el día en su casa, cuál es el contacto que iba a tener con terceras personas yendo en su vehículo particular”, se preguntó el letrado.

“Esto tiene otro matiz y lo están actuando así, es el ciudadano más pobre el que termina cumpliendo prisión porque aquel que tiene paga la multa con tal de no ir preso, pero quien no tiene va preso, es discriminativo incluso esto”, advirtió.

De la misma forma destacó que los ciudadanos que quieran tener asesoría legal en caso de ser multados, se pueden contactar con él y un grupo de abogados a través de la página de Facebook “Tu derecho Formosa”; “esa página cumple el fin de tratar de asesorar, de brindarle una defensa a aquellas personas que no tienen cómo defenderse, acá tenemos una falencia muy grande y el defensor del pueblo es inexistente”, lamentó.

“Hay un montón de cuestiones que vamos a tener presentes y así como ellos quieren exigir al ciudadano común, de la misma forma vamos a exigir al estado el cumplimiento de todas estas funciones que tiene que cumplir como hoy sería la salud pública que es más importante y no están cumpliendo”, aseveró el abogado.

Para finalizar, subrayó que “en la página nos pueden dejar su consulta por mensaje, vamos a ver de qué índole es su reclamo, se pueden comunicar por otras vías también y si es necesario le vamos a dar un turno en nuestro estudio jurídico para tratar de ver su caso, estas multas tienen un proceso judicial, posteriormente esto va a un juzgado de paz, se lo cita a prestar declaración indagatoria que como todo proceso es un trámite, ahí explican las razones y si quieren las valoran porque quienes prestan no están obligados a decir verdad, hay un montón de factores que tenemos que apuntalar y atacar porque estos procesos y más con este fin, no van a tener muchos actos de defensa pero vamos a tener que ir hasta últimas instancias, alguien en algún momento creo que tendrá un poco de sabiduría y raciocinio para entender lo que están haciendo con la gente”.

