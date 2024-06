«Todos los días pienso en el pueblo de Formosa, en el trabajador y en los jubilados»

Ayer, miércoles 12 de junio, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, realizó varios anuncios económicos que tienen como eje la mejora económica del pueblo formoseño.

En la misma, informó que se pagará un suplemento especial no remunerativo de $200 mil, destinado a empleados públicos, activos y pasivos, además del adelantamiento del Sueldo Anual Complementario y el cronograma de pagos de haberes del mes de junio.

Además, dejó en claro que “todos los días piensa en el pueblo de Formosa, en el pueblo argentino y, fundamentalmente, en el trabajador y los jubilados que hoy son las variables de ajustes del Estado nacional para decir que tienen el famoso déficit cero, que en realidad es mentiroso”.

Entre las declaraciones el primer mandatario formoseño, esbozó: “Quiero aclarar que yo no estoy entre los gobernadores considerados dialoguistas (por Nación) y no porque no me guste el diálogo, sino porque lo que no me gusta es la imposición”.

Y continuó afirmando que “con este Gobierno no se dialoga, porque ellos te imponen y te ponen el papel para firmar, y yo estoy un poco grande para poder aceptar semejante afrenta, sea de quien fuera y, menos de un Estado que vemos a las claras, siempre respetando la voluntad popular, que nos está llevando por un sendero de destrucción”.

“El diálogo con ello es una pérdida de tiempo” sentenció y recordó que “con la organización de los Gobernadores del Norte Grande tuvimos reuniones con el señor Guillermo Francos, cuando era ministro del Interior de la Nación, y en la última, que se realizó en la provincia de Salta prometió un montón de cosas, pero cuando llegó a Formosa, prendo el televisor y lo veo al presidente (Javier Milei) que decía todo lo contrario a lo que él (Francos) había prometido”.

Ante esta situación, Insfrán expresó que “lo que entiendo es que hay una difusión entre ellos o, directamente hay una actitud deliberada en donde uno tiene que cumplir una función y otro, otra función, es decir, el Policía bueno y el Policía malo”.

Y aclaró que no está entre los “dialoguistas” porque “hacerlo significa firmar un papel que dice que van a hacer tal cosa a cambio de votar la Ley que enviaron y este Gobernador y, los representantes de la provincia de Formosa no van a entregar los intereses del país”, afirmó contundente.

Por otra parte, repudió al exclamar que a los que más está afectando toda esta situación son a las “pequeñas y medianas empresas” argumentando que “las PyMES desaparecen”.

Además, lamentó que el Estado nacional se jacte “de que ya despidieron a 20 mil empleados públicos y que ahora echarán a 70 mil más” y rechazó la actitud del vocero presidencial Manuel Adorni, “cuando en las conferencias de prensas, que brinda diariamente, se regocija de hacerlo como si fuera un hecho azaroso”.

Por todo lo expuesto, el primer mandatario Insfrán, como forma de balance sobre la gestión de Javier Milei, esbozó que “es desastrosa”.

Gobernar para el pueblo

En otra parte de la conferencia, el gobernador Gildo Insfrán aseguró que “piensa en el día de hoy, porque el peligro de la Patria es hoy y es por ello que no tenemos que pensar para mañana, porque eso ya tarde para todos”.

Y añadió a esta afirmación y pidió que recuerden que “todos los días Gildo Insfrán se mira al espejo y piensa en el pueblo de Formosa, en el pueblo argentino y, fundamentalmente, en el trabajador y los jubilados que son hoy las variables de ajustes del Estado nacional para decir que tienen el famoso déficit cero, que en realidad es mentiroso”.

Al ser consultado por el próximo panorama eleccionario en donde se habla de un supuesto impedimento de su candidatura, el Gobernador con total tranquilidad declaró que “hasta el 2025 tengo mandato y veremos quién impide tal circunstancia, porque Formosa, en su Constitución Provincial, tiene una cláusula taxativa por lo tanto, entendemos que es jurisdicción pura y exclusivamente de la provincia”.

Y aclaró que “de cualquier manera, esto no me deslumbra, lo que sí me preocupa es la situación del país, la entrega terrible que se está haciendo de la soberanía”.

Sobre ello, amplió que “si hoy sale la Ley Bases será lastimero para todos los argentinos” e indicó que “algunos ya tienen expectativa, porque creo que comunican bastante bien, utilizan muy bien todas la formas de comunicación actual, fundamentalmente las redes sociales y por ella la gente aun confía en lo que ellos expresan que es lo que se necesita para salir adelante, sin embargo yo considero todo lo contrario”.

Explicó que “si se llega a aprobar el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, significa que los que tiene 200 millones de dólares y vienen al país y entran fundamentalmente en la parte minera, un recurso como el litio, se llevan la materia prima sin ningún nivel de industrialización, es decir, ellos pueden entrar con máquinas usadas sin pagar nada, con máquinas nuevas sin pagar nada, pueden sacar afuera todo lo que quieran sin pagar y encima por 30 años”.

Y agregó que en el caso de que “hubiera algún problema de índole jurídico con la provincias, obreros, proveedores, los cuales seguramente traerán de afuera, están exentos de los tribunales del país, lo que firma que esto se resuelve en un tribunal privado, en el exterior”.

“Entonces, imagínense ustedes la gravedad de esta cuestión, que es directamente la entrega de nuestra soberanía”, exclamó y agregó: “Esta es mi preocupación”, acentuó y deseó que “a los senadores los ilumine el Señor y nos den buena noticia”.

En otro orden, informó que “los últimos datos que tengo desde noviembre del año pasado, deben a la provincia más de 250 mil millones de pesos”, pero aún así realzó que estos anuncios que benefician al pueblo formoseño se logran “con muchos años de estabilidad en las cuentas, en la administración correcta de no entrar en déficit, porque ello significa endeudamiento”.

“Eso ya lo vivimos en otra época, pero hemos salido y tratamos de mantenernos en esta situación sin que la variable de ajuste sea el que menos tiene”, aseguró.

Aquí, detalló que “en este momento de crisis, se ha dado prioridad al pago de sueldo, a la alimentación, a los medicamentos para cubrir la salud, porque estas son las tres prioridades que tiene el Gobierno de Formosa desde el momento en que vimos lo que se venía”.