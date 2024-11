Todos los inmuebles que el Estado quiere subastar

El Gobierno dispuso la semana pasada que 309 inmuebles del Estado pasen a subasta pública a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de la gestión de predios e inmuebles públicos. Son edificios y terrenos de distintas dimensiones y características, muchos en desuso, pero varios otros ocupados actualmente.

El listado comprende bienes distribuidos en todo el país, incluidos centros urbanos clave como la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y Neuquén. Hay desde antiguos cuadros de estaciones de tren y terrenos ferroviarios hasta ex batallones militares donde incluso funcionó un ex centro clandestino de detención, y parcelas rurales de grandes dimensiones, atractivas para proyectos industriales, productivos o comerciales, como un futuro centro de esquí. También hay edificaciones donde funcionan actualmente organismos públicos o viven vecinos, y predios en zonas céntricas o frente al mar, muy cotizados para futuros desarrollos inmobiliarios.

Saldrían a la venta antes de que termine el año, con el objetivo de reducir el gasto público y la estructura estatal, en línea con el discurso libertario que pregona Javier Milei. Según los considerandos del decreto 950/2024, “mantener ociosos los inmuebles, a los que oportunamente se consideró innecesarios para la gestión del Estado Nacional, genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”. A su vez, se argumenta que “en función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Solo con los 309 que pasaron a estar disponibles para subasta, el organismo espera recaudar unos USD 800 millones, según informaron. Pero no son los únicos que el Gobierno pondrá a la venta. Hoy el Estado tiene 459 inmuebles en total a la venta en 18 provincias. De esta cifra, 309 fueron los que se pusieron a la venta el jueves pasado. Pero además hay otros 150 -según el relevamiento realizado por Infobae del Boletín Oficial- que habían salido a subasta en la época de Mauricio Macri, período en que se concretaron varios remates de bienes del Estado.

Aquellos que no fueron vendidos entre 2016 y 2019, son los que el Gobierno ahora ratificó, a excepción de 8 en el exterior que habían sido puestos a la venta en 2016 por el decreto 1046/16. Se trata de los edificios de la embajada argentina en Colombia y Brasil; una residencia oficial de la embajada en Washington, un edificio anexo, un lote y otro inmueble en la capital de Estados Unidos; un centro cultural en Montevideo; un lote en Colonia del Sacramento, en Uruguay.

“El decreto 950/2024 pone a disposición para subastar una cantidad nueva de inmuebles de acá para adelante. Otros tenían decreto de venta anterior, dictado en el gobierno de Macri, y se ratificó esa decisión de enajenarlos”, explicaron en la AABE a Infobae.

Es el caso, por ejemplo, del edificio del ex Ministerio de las Mujeres. El edificio está ubicado sobre un terreno de 1.418 m2 y 7.532m2 de superficie cubierta. Está ubicado en las calles Cochabamba y Av. Ingeniero Huergo al 1300, con otro ingreso por Azopardo a esa misma altura, en el barrio de San Telmo, y fue sede de la cartera creada por Alberto Fernández que albergó a unos 700 empleados, hasta ser disuelto por esta gestión. Su anterior destino había sido al archivo de documentación y depósito de muebles del Ministerio de Economía.

El edificio está valuado en alrededor de USD 12,5 millones, y se “encuentra en virtual estado de abandono”, según informó el vocero presidencial el 7 de agosto pasado. “En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron”, agregó Manuel Adorni.

En el organismo conducido por Nicolás Pakgojz -que funciona en forma descentralizada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete- también están estudiando “si hubo casos en los que el gobierno de Alberto Fernández haya cedido algún bien a algún municipio o provincia, y esos casos se van a estudiar para regularizar las situaciones”, agregaron desde la AABE a este medio.

En la web oficial del organismo se fundamenta la decisión “de poner a disposición estos activos” en “el compromiso del Gobierno con una gestión eficiente de los bienes estatales, y la reorientación de los recursos hacia áreas prioritarias para el desarrollo del país”.

Infobae analizó dónde están ubicados los 459 inmuebles que el Estado quiere vender.

La mayoría – 223 – se encuentran en la provincia de Santa Fe. De esa cifra, 201 son terrenos fiscales ubicados en el Barrio Guadalupe, en la capital provincial, comprendidos entre las calles Matheu, Azcuénaga, Dorrego y Defensa. Sin embargo, en esa zona, existen varias parcelas con edificaciones de vecinos.

El Concejo Municipal tiene desde 2022 una comisión especial para el estudio de terrenos baldíos propiedad del Estado nacional, para evitar que caigan en desuso, máxime teniendo en cuenta la escasez de espacios para viviendas en la capital santafesina.

En el listado hay otros dos terrenos de la estación ferroviaria de Cañada de Gómez y uno de la de Los Nogales, del Ferrocarril Mitre, que suman 266.168 m2.

A su vez, en la zona de Puerto Norte y la costanera de la ciudad de Rosario, a metros del río Paraná, el Estado rematará otros cuatro terrenos de la estación Ludueña del Ferrocarril Mitre, y Embarcaderos, del Belgrano. La totalidad de la superficie de estos predios alcanza los 80.564.78 m2.

También pondrá a la venta cinco terrenos que totalizan 253.000 m2 que son parte de la Base de Apoyo Logístico San Lorenzo, propiedad del Ejército, localizados sobre la Ruta 11 entre el km 323 y 342, en la localidad de Fray Luis Beltrán. Con acceso a la ribera del Río Paraná, los predios son especialmente atractivos para la instalación de grandes empresas portuarias por la posibilidad de construir un puerto con calado natural.

Otras 94 propiedades cuya enajenación dispuso o ratificó el Gobierno están en la Ciudad de Buenos Aires.

Se destaca un terreno de 919 m2 ubicado en Av. Cerviño N° 3101/67, donde actualmente hay un edificio de 3.030 m2 donde funciona el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el lunes pasado un abrazo simbólico al edificio. “Son terrenos y edificios que les llaman ociosos e innecesarios y acá lo que tenemos que decir es que hay 150 trabajadores que están ejerciendo su tarea por la ciencia y la tecnología y el desarrollo del país que todavía no saben a dónde van a ir, pero sí saben que se tienen que ir y tienen fecha de salida”, sostuvo en la protesta Julieta Boedo, referente de ATE en el INTA.

Desde el Gobierno informaron que la relocalización del INTA obedece a que se busca “un uso más racional y eficiente de los edificios gubernamentales”, por lo que la idea es que el organismo se traslade a un espacio “más adecuado”. El Ejecutivo nacional apunta también a reducir costos de mantenimiento y de custodia por parte de la Policía Federal de los grandes predios y edificios que, en muchos casos, están subutilizados o en mal estado por su antigüedad o deterioro.

La AABE también subastará un predio del Ministerio de Defensa en Puerto Madero, lindero a la Reserva Ecológica, que ya había salido a subasta en 2017 – sin éxito – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Ubicado en Av. de los Italianos al 300, esquina con la calle Emma de la Barra, el terreno tiene una superficie de 5.234 m2, y albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.

Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado hace varios años el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval. En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia, Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. El inmueble tiene una superficie cubierta de 993 m2, sobre un terreno de 286 m2 que llega hasta la mitad de la manzana, y actualmente está sin uso.

En la zona de Retiro, saldrá a la venta un predio de 15.720 m2 sobre la Av. Antártida Argentina al 1100, esquina Carlos Perette, en diagonal al edificio del Correo Argentino.

Otro de los inmuebles es un terreno pegado al Ferrocarril San Martín, de 2.338 m2, ubicado a la altura de Corrientes al 6100, en Villa Crespo, que saldrá a subasta próximamente, destinado a un futuro desarrollo inmobiliario en manos privadas.

En el barrio de Coghlan, saldrán a subasta para futuros desarrollos inmobiliarios 4 predios ubicados en la calle Conesa 3216, 3226 y 3238, esquina José Pascual Tamborini 3015, que ocupan una superficie de 1.593 m2.

El listado incluye otro terreno de grandes dimensiones, paralelo a las vías del Ferrocarril Belgrano, cercano a la estación de Retiro. Con una superficie de 17.384 m2, está catalogado en la web de la AABE como “grandes proyectos urbanos”.

En Palermo, pero cercano al Ferrocarril San Martín, también saldrá a subasta otro terreno de 1.038 m2 en Fray Justo Santa María de Oro al 2200, entre Paraguay y Charcas, en la cotizada zona de Palermo, con destino de desarrollo inmobiliario.

En pleno microcentro porteño, en Tres Sargentos 414, la AABE rematará un departamento en el sexto piso de 326 m2, a una cuadra de la Av. Córdoba.

En Almagro, pondrá a la venta un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 900, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve “que bregaba por la conservación de la naturaleza que habitaba en ese inmueble y pedían que se estableciera una especie de reserva ecológica”, según informó la revista barrial El Abasto.

En el barrio de Colegiales, la AABE subastará 6 terrenos contiguos, muy próximos al playón del CEAMSE, con entrada por Santos Dumont al 2700 y Av Cramer, donde actualmente hay, en un sector, un canil público y una plaza.