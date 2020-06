Tokio 2021: las Selecciones del Vóley serían habilitadas para entrenar

Compartir

Es inminente el anuncio de la Secretaría de Deportes de la Nación que habilitaría a los atletas olímpicos a poder entrenarse. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? Los cuerpos técnicos de la Selección Argentina trabajan en conseguir lugar donde concentrar y entrenar durante el próximo mes.

Lo confirmó Gerardo Werthein, Presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y la medida alcanzará a 143 atletas que ya clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokyo que fueron reprogramados para 2021 y también se extenderá a quienes aún tienen chances de clasificar.

“Nos comunicaron que esto iba a salir. Lo que estamos esperando es que salga la resolución que habilite a los 143 atletas y, adicionalmente, a quienes están a la espera de la clasificación. Los chicos hace mucho tiempo que están parados, tienen que volver a readaptarse y, cuidándolos, tienen que volver a trabajar”, explicó Werthein justo en el marco de declaraciones de Pignatiello que pusieron en alerta a todo el mundo deportivo.

La noticia sorprendió y es por ello que aún no está claro el panorama. Pero San Juan, que acogerá las próximas ediciones de la Volleyball Nations League masculina y tiene una fuerte política deportiva desde la secretaría que comanda Jorge Chica; Jujuy, Catamarca y Formosa aparecen como opciones para los deportes grupales. Alguno de estos lugares podría ser el destino para Las Panteras o la Selección Argentina masculina, aunque tampoco se descarta alguna localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires donde no penetró el COVID-19.

Para los atletas de deportes individuales estaría el visto bueno para que cada cual se entrene en su jurisdicción. Mientras que Aerolíneas Argentinas extendería su mano para que puedan viajar quienes necesitan sí o sí hacerlo en el exterior.

De avanzar esta opción, el principal objetivo de ambos seleccionados sería que jugadores y jugadoras puedan recuperar el movimiento y parte del estado físico que lleva 90 días sin actividad. Lógicamente no estarán a disposición aquellos que están en el exterior, como Yamila Nizatich que está en Francia o Luciano De Cecco, Sebastián Solé, Ezequiel Palacios (Italia) y Pablo Crer (Polonia) en el caso de los hombres.