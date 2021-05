Tokio 2021: Los Gladiadores ya tienen el fixture confirmado

Compartir

Los Gladiadores ya conocen las fechas y los horarios en los que disputarán sus partidos en Tokio 2020. En su tercera participación olímpica consecutiva, el seleccionado argentino de handball integrará el Grupo A con España, Alemania, Francia, Noruega y Brasil.

El estreno se producirá el 24 de julio frente a Francia, desde las 23 de nuestro país, en el estadio Nacional de Yoyogi, donde se disputará el total de los encuentros de este deporte

La acción para Los Gladiadores continuará el lunes 26 a las 23 (siempre hora de Argentina) frente a Alemania (bronce en Río 2016) y el jueves 29 a las 4.15 ante Noruega (finalista en dos de los últimos tres Mundiales).

El cronograma de encuentros de la ronda preliminar para el seleccionado nacional se completará el viernes 31 a las 21 contra Brasil y el lunes 2 de agosto a las 2.15, ante España (campeón de Europa y bronce en el Mundial Egipto 2021).

Según el calendario oficial, el martes 3 de agosto se llevarán a cabo los cruces de cuartos de final masculinos, mientras que las semifinales están previstas para el jueves 5. Los partidos por las medallas, con los que sueñan Los Gladiadores, se disputarán el sábado 7 de agosto.

Fixture para el

Grupo A – Ronda preliminar:

Sábado 24/7 – 23hs (hora ARG): Francia vs. Argentina

Lunes 26/7 – 23hs: Argentina vs. Alemania

Jueves 29/7 – 4.15hs: Noruega vs. Argentina

Viernes 30/7 – 21hs: Argentina vs. Brasil

Lunes 2/8 – 2.15hs: España vs. Argentina

Grupo A: Argentina, España, Alemania, Francia, Noruega y Brasil

Grupo B: Bahrein, Egipto, Portugal, Suecia, Dinamarca y Japón

