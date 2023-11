Tolosa Paz advirtió que el Potenciar Trabajo «no puede malgastarse con otros fines»

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que la suspensión de 1163 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por realizar viajes al exterior representa «sólo el uno porciento del padrón de los beneficiarios» correspondiente a ese plan social, el cual asigna partidas que «no pueden malgastarse con otros fines».

«Son prácticas que no coinciden con los requisitos del programa. No lo puedan arruinar y derivar el dinero a dicha acción. No se puede malgastar el dinero que fue pensado para otro objetivo», señaló Tolosa Paz en declaraciones a Radio Splendid, al explicar los motivos de esta suspensión que fue anunciada este martes a la noche.

La ministra contó que el relevamiento se hizo «a partir de una información periodística que daba cuenta de que 160 mil personas viajaban al exterior» y que en el «entrecruzamiento del padrón activo no coincidió» con esa información.

«Es decir que tan solo el uno por ciento de esas personas habían realizado viajes en crucero y aéreos detectados a partir del entrecruzamiento de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, y fueron los suspendidos», apuntó la funcionaria.

Este martes, Tolosa Paz explicó desde su cuenta oficial de X que «con (el ministro de Economía) Sergio Massa hemos decidido suspender a titulares del Potenciar Trabajo que registraron salidas al exterior durante los últimos tres años, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)».

La diputada nacional electa de Unión por la Patria (UxP) indicó además que 34 titulares del Potenciar Trabajo «registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce «Terminal Cruceros Buenos Aires» entre 2020 y 2023″.

Por otra parte, este miércoles la funcionaria se refirió además al pase de los beneficiarios del Potenciar Trabajo al Programa de Inclusión Laboral, anunciado anoche por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y oficializado esta mañana en el Boletín Oficial.

«Hemos hablado mucho con (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa sobre la importancia de la inclusión laboral de estos beneficiarios, la Argentina que se viene se construye con esfuerzo», dijo Tolosa Paz sobre el programa que absorberá el Potenciar Trabajo desde el 1 de enero de 2024 bajo la órbita de la cartera laboral.

La ministra valoró la creación de un «programa que obligue a la capacitación laboral tendiendo a las capacitaciones productivas y laborales de cada lugar del país» al evaluar que «la Argentina que viene va a seguir creciendo y hay que hacer este puente para que un pibe que cobra esto (beneficio) pueda ingresar al mercado laboral».

«Creemos que el ministerio de Trabajo y las oficinas de empleo locales son la salida para empezar a articular con el Potenciar Trabajo y creemos que hay que agilizar la incorporación al mundo laboral», sostuvo.

Por lo cual «creemos que a partir del 1 de enero empezará esta nueva etapa», dijo tras recordar que «ya tenemos 72 mil hombres y mujeres nuevos en empleos registrados, lo cual muestra un avance».