Tolosa Paz confirmó que será precandidata a gobernadora en provincia de Buenos Aires

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que será precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y que acompañará en esos comicios la postulación presidencial del embajador en Brasil, Daniel Scioli.

«Scioli y yo iremos a las PASO en el lugar que nos toque. Soy bonaerense y quiero jugar en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales. Entiendo que hay un pueblo al que le gustará un candidato u otro. Voy a competir y no está claro contra quién», afirmó Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

Y agregó: «La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es la (vicepresidenta) Cristina» Fernández de Kirchner.

«A la vicepresidenta, a quien respeto y he visto cerrar sus estrategias electorales en las ultimas horas y al límite de las fecha de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto. Solo trabajo con un escenario posible de certeza que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y a mí», afirmó.

En ese sentido, la ministra sostuvo que «no está definido» todavía cuál es el (pre) candidato que la exmandataria apoya en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que presenta su nominación «con la vocación de que uno no puede especular».

«Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay una foto con un posible escenario, quiero verlo en quince días y más de uno se va a sorprender», subrayó.

En tanto, Tolosa Paz afirmó que Scioli «expresa un proyecto de país con similitudes, pero también con diferencias» en relación a las aspiraciones que tienen los otros representantes del FdT.

«No hay que temerle al voto popular. Scioli es capaz de construir la unión nacional; el dialogo político con los distintos sectores. Daniel amplia, abraza y contiene, es el hombre para la etapa que viene y la figura de mayor amplitud», remarcó la funcionaria.

Además, la ministra sostuvo que «no hay gobernador que pueda limitar que el pueblo elija quién debe ser el candidato a Presidente» de la coalición oficialista en las próximas elecciones.

«No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del FdT, que debe expresarse a través del voto popular», apuntó.

