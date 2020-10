Toloza denunció “brutalidad policial” contra docente en El Potrillo

Compartir

El delegado de la Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza denunció un hecho de brutalidad policial cometida en contra de un docente ingeniero zootecnista en las escuelas secundarias de El Potrillo y EL Chorro, en el Departamento Ramón Lista, cuando lo detuvieron en un control de la Ruta 39, entre Palmar Largo y El Favorito, donde reside.

Toloza explicó que el Ingeniero Zootecnista se había dirigido de El Favorito a Palmar Largo en búsqueda de una bomba de agua, dado que tenía problemas de provisión en su vivienda, donde reside también su madre. “Ya de vuelta es interceptado por un retén policial que no le permitió el paso, es decir, no lo dejaba llegar a su domicilio a donde se dirigía de regreso”, aseveró.

Y continuó el relato: “es en ese momento se produce un altercado con los policías, que lo atacan salvaje y brutalmente entre todos, lo lesionan en todo el cuerpo y lo reducen. Ante las quejas y muestras de dolor del joven profesional y su pedido de que lo llevaran al Hospital de El Potrillo, lo trasladan hasta allí en el móvil policial. ‘La doctora minimizó mis golpes y mis heridas’ me dijo el docente atacado y en cuanto al dolor en el brazo ‘dijo que era una fisurita que soldará sola’. Luego de todo esto lo llevaron de vuelta y literalmente lo tiraron en la calle, frente a su domicilio”.

Expuso el dirigente que “tanto el dolor como la hinchazón del brazo golpeado eran tales que debió concurrir nuevamente al Hospital, donde ante el cuadro de lesiones graves ya visibles, decidieron trasladarlo a Formosa en la ambulancia del nosocomio de la localidad”.

“Ayer ingresó al Hospital Central y se encuentra internado, a la espera de una operación en el brazo quebrado, según le informaron los médicos de la guardia. Para mayores complicaciones, el joven Ingeniero Zootecnista tiene colocada una prótesis en uno de sus hombres y no se pudo saber si esa es o no la parte afectada por la golpiza policial”, indicó el mismo.

Toloza informó que el Ingeniero docente está dispuesto a realizar las denuncias penales, aunque aclaró que esa es tarea obligatoria del Hospital Central, y demandas civiles que correspondan.

Expresó que no sólo lo golpearon y le provocaron lesiones graves, que deben ser castigadas, sino que hirieron su dignidad y lo han marcado para toda la vida.

Finalmente dijo que “desde el movimiento político que integra lo vamos a acompañar y apoyar en todo lo que sea necesario, aclarando que las presentaciones judiciales se harían en la semana entrante”.