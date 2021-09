Toloza dijo que el asado por aniversario del PAIPPA “fue una ofensa al pueblo formoseño”

Compartir

El dirigente radical de Unión Alfonsinista, Carlos Toloza, afirmó que el pueblo formoseño “pidió mejores sueldos en las urnas el domingo 12 de septiembre, para poder alimentar y atender la salud de la familia y el gobernador Gildo Insfrán le respondió con un asado militante de cuatrocientas estacas, para sus compañeros partidarios, que concurrieron a General Belgrano de toda la provincia, en sus lujosos automóviles y camionetas 4×4; allí no había pobres ni paipperos en las mesas, sino la rica y ostentosa dirigencia partidaria oficialista de toda la provincia”.

Toloza aseguró que “a un municipal de Ingeniero Juárez no le alcanza el sueldo para trasladarse a Formosa con un acompañante a tratarse un problema de salud y por eso no viaja, además los sueldos de $ 37.000 que cobra la mayoría de los trabajadores estatales se destinan, en un 80%, a pagar deudas en bancos, financieras y en la usura, sobre todo de los préstamos llamados “gota a gota”, cuando llega fin de mes el sueldo del estatal formoseño ya tiene dueños, ya no es del trabajador, sólo va al cajero para pasarle el dinero a sus acreedores”.

En cuanto a los sueldos de los municipales del interior exteriorizó que “no existen, son una fantasía con obra social”.

Por eso, dijo que “la profusa difusión de las fotografías y de los videos de los asadores y de las mesas de los comensales fueron una ofensa al pueblo formoseño y una demostración de insensibilidad, triste y de total desconsuelo, de quienes gobiernan para con el pueblo sufriente”. Toloza denunció que “como nunca antes, aquí ya hay mucha gente, sobre todo niños, que comen de la basura y si el gobernador no lo sabe que pida fotos o que se dé una vuelta por el basural, tal vez descubra que todavía tiene corazón”.

El dirigente radical, ex gremialista docente, apoyó la petición salarial del gremio Voz Docente publicada por las redes y medios de prensa, y señaló que la dirigencia gremial formoseña “debe dejar la complicidad del silencio, empezar a reclamar y a salir a la calle por mejores sueldos”.

Toloza informó que en los últimos años “los sueldos de los estatales formoseños perdieron más de un 60% del poder adquisitivo por la inflación habida: 56% de 2019, 38% de 2020 y 32% de 2021, con una recomposición salarial cercana al 60%, en esos mismos dos años”.

Toloza repudió, por otra parte. “el perfil nazifacista que adoptó el gobierno, que en su afán de exacerbar el localismo provinciano para una cohesión social que lo favorezca, apela a un discurso xenófobo y racista, los dos grandes males de la humanidad, sin importarle que nuestra provincia está poblada por paraguayos, salteños, chaqueños, correntinos, santafesinos, catamarqueños y cordobeses entre otras provincianías, y sobre todo, que miles de formoseños, expulsados por el modelo de pobreza, miseria y atraso, creado por él mismo, viven en otras provincias”.

Toloza le pidió a Insfrán “una urgente recomposición salarial no menor al 25% de los básicos de cada escalafón estatal, y en igual porcentaje para los jubilados de la Caja de Previsión Social de la provincia. El pueblo tiene hambre y espera”, concluyó el dirigente radical.

