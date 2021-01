Toloza: “El sistema sanitario provincial es débil y no está preparado”

Compartir

El dirigente de la Unión Alfonsinista- Formosa (UAL), Carlos Toloza indicó que el creciente casos de coronavirus registrado en los últimos días dejó al descubierto que “el sistema de salud es débil y no está preparado”.

Primero, Toloza indicó que “ayer los funcionarios del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid19 se mostraron superados y sin respuestas ante el avance de los contagios y sobre las decenas de reclamos en audios y videos que, los acuarentenados como sospechosos en albergues estatales de hacinamiento y mixtura y los internados en los llamados CAS, suben a las redes sociales, toman estado público provincial y traspasan los muros infranistas para salir en los medios nacionales”.

“Dicen los entendidos que la gestualidad y la presencia física dan más información que las palabras y que el tono de voz, las manos y el fluir del discurso hablado indican y dan los datos que el o los protagonistas no quieren dar. Eso ocurrió con los funcionarios del Consejo, el tono monocorde y sin matices del ministro Abel González parecía una letanía de semana santa en algún templo católico, al que imitó el ministro Aníbal Gómez, a coro, como si fueran diáconos de alguna liturgia extraña”, pero “más lamentable fue la reiteración al infinito del relato sobre el sistema sanitario provincial y de la eficacia de las medidas preventivas del gobierno, al que los formoseños, a fuerza de golpes, ya le descubrieron las hilachas y los flecos de las falsedades”.

“Es que el monopolio de la información, concentrado en pocas bocas, trae el inevitable desgaste de los voceros, que por más que repitan y reiteren el relato del gobierno, ya no encuentran creyentes. Por eso lo pusieron como figura de refresco, pero de cartón pintado, al intendente Jorge Jofre y mañana seguramente habrá otros. Tal vez se les ocurra alguna falsedad nueva, cuando deberían hablar con sinceridad y con la verdad al pueblo, que vamos mal y que podemos estar peor”, cerró el dirigente radical.

