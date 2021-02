Toloza le dijo al ministro Ibáñez que la discusión pasa por el hecho de que “no producimos nada” y no por la coparticipación

Compartir

Carlos Toloza, presidente de Unión Alfonsinista, contestó los dichos del ministro de Economía Jorge Ibáñez, referidos a la coparticipación federal de Impuestos y destacó que “todos sabemos que la coparticipación es una ley federal de reparto de la riqueza que produce el pueblo argentino en todos los rincones de la patria, a través de los impuestos que cobra el estado nacional. Y que esa distribución no es igualitaria, en el sentido tradicional del término, sino esencialmente equitativa y solidaria: es el concepto filosófico que adoptamos como república federal”.

“La equidad no es otra cosa que dar o distribuir a cada uno según sus necesidades, se considera y tiene en cuenta que el que menos tiene necesita más y a la inversa. Es por eso que si el reparto se hiciera igualitario el porcentaje que nos tocaría sería extremadamente bajo, ya que integramos al tesoro nacional en menos del 1% de los impuestos recaudados en Formosa y recibimos el 3.78% de lo recaudado por todo el país. Está claro que es dinero que nos corresponde por ley federal de la Nación, no es por cierto un regalo, es un derecho por integrar la nación, es dinero de los formoseños”, aseguró el dirigente radical.

Y continuó: “el problema de los formoseños no es el nivel de coparticipación federal de impuestos que recibimos, sino que somos una provincia totalmente improductiva, salvo en el campo de la ganadería donde hubo un avance, en todas las demás actividades que, aunque primarias, que supimos tener hemos retrocedido hasta la inexistencia”.

Toloza enfatizó que “para el colmo del cinismo político sobre el destino provincial y el de la vida de los formoseños, sobre todo de los hijos de los formoseños, el Ministro Jorge Ibáñez afirmó hace unos días en la mesa del Covid19 que, haciendo referencia a las críticas de que en Formosa no había industrias, él y su Gobernador Gildo Insfrán preferían no tenerlas, porque no estaban de acuerdo con ‘esas fábricas con rueditas’, que están un tiempo y después se van, cuando desaparecen algunas ventajas competitivas que se les pudo dar para instalarse, ya tienen trabajo y bien rentado es notable”.

No obstante, aclaró el dirigente de la UAL que “no habló, por señalar la falacia de sus dichos, de ‘las fábricas sin rueditas’ que no pudieron abrir en 37 años de gobierno ininterrumpido. En Formosa no hay ni unas ni las otras, que todas dan trabajo y permiten vivir a los trabajadores y sus familias”.

“Prefiero el PAIPPA, que no es otra cosa que un programa eterno, ineficaz e ineficiente, que no ha sacado a ningún productor asistido de la subsistencia anual en que vive y desarrolla su actividad de hiperminifundio, muchos, casi todos, siguen con la misma y única hectárea de hace 25 años”, dijo.

El dirigente, a los fines de fundar sus dichos, recordó que “nos hicieron creer un año que vendíamos carbón a Europa y en otros que exportábamos miel, cuando se la vendíamos a las cooperativas chaqueñas”.

