Toloza pidió al gobierno y al banco la habilitación de 100 y más cajeros automáticos en toda la provincia

Compartir

Linkedin Print

El dirigente del movimiento UAL, Carlos Toloza, manifestó su preocupación por las condiciones de aglomeración social que se produce en la cola de los cajeros automáticos del Banco Formosa, en las que con la connivencia del gobierno y del propio Banco se viola el aislamiento social obligatorio dispuesto por la Presidencia de la Nación mediante el Decreto 297/2020.

Toloza manifestó que «ni el banco que maneja el dinero del pueblo formoseño, ni el gobierno provincial, que es la patronal estatal de todos, han tomado medidas de prevención para cumplir con el aislamiento social obligatorio (salvo el ineficaz e insuficiente método de escalonar el pago) dispuesto por la presidencia de la nación para prevenir el contagio del coronavirus, la pandemia que ya provoca muertos en la nación y en gran cantidad en la provincia del Chaco, nuestra vecina. No estamos exentos de que llegue a nuestra provincia y si no llega mejor, claro está».

«La violación de la cuarentena en los cajeros del Banco Formosa es de público y notorio conocimiento y ha sido divulgada tanto por los medios de prensa de la capital y del interior interior, como por las redes sociales, por lo que se debe inferir que tanto el Gobernador Insfrán y su Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que preside el Ministro de Gobierno Jorge González, como la propia dirigencia bancaria están en pleno conocimiento de la situación», expresó.

«No obstante no han tomado medidas preventivas y eficaces para cumplir el aislamiento social y evitar el contagio del coronavirus, lo cual es reprochable y debe ser subsanado de manera urgente», acotó.

En ese sentido Toloza pidió al gobierno provincial y al Banco Formosa la habilitación de 100 o más cajeros automáticos, móviles, provisorios y temporarios, hasta que dure al menos la cuarentena, para ser ubicados en la capital y en las principales ciudades del interior de Formosa.

Toloza dijo que «es hora de que el Banco Formosa devuelva al pueblo formoseño parte de las ganancias que obtiene, sin riesgo bancario alguno, del manejo anual de un presupuesto provincial de más de 80 mil millones de pesos (año 2020)».

«Con la pandemia del Covid19 todos perdemos algo, o ponemos algo y al Banco Formosa le corresponde invertir, en esta coyuntura que amenaza la vida de los ciudadanos a los que le administra el dinero, en más cajeros automáticos, en personal de higiene y limpieza permanente en ellos, en una mejor atención a los adultos mayores», manifestó.

«Es una medida que se puede implementar con relativa facilidad estableciendo cajeros propios o por convenio con supermercados (por cajas de cada uno de ellos) estaciones de servicios, empresas mayoristas, oficinas de pago rápido, etc», estableció.

«Sólo faltaría la decisión política del gobierno provincial de exigirle a su financista que lo haga y a la entidad bancaria más amor por el pueblo formoseño que sufre y peligra en las colas que provocan sus cajeros», finalizó.