Toloza propuso la implementación de “burbujas protectoras” contra el COVID-19

El movimiento Unión Alfonsinista de Formosa (UAL) comunicó que propuso al Gobierno de la provincia la implementación de lo que llamó “burbujas protectoras” contra el Covid-19, para personas en situación de riesgo que “permitirá mitigar, controlar y evitar la enfermedad a miles de formoseños vulnerables, ya sea por su condición de edad o del padecimiento de comorbilidades, y de esa manera disminuir los contagios de tales personas, que son en definitiva las que enferman gravemente, necesitan camas con respirador y fallecen como sucedió en estos días, con el dolor que todos sentimos y sufrimos”.

te marco, el presidente de UAL, profesor Carlos Toloza, dijo que “la provincia tiene la base de datos de todas las personas con alto riesgo de fallecer por la enfermedad si se contagian y que conoce quiénes, cuántos y donde están tales formoseños que necesitan de una protección especial y direccionada del estado”.

Toloza dijo que “se trata de sistematizar y oficializar lo que muchas familias formoseñas ya vienen implementando, como son las “Burbujas Familiares Protectoras”, por las que todo el grupo familiar cuida y protege al familiar en riesgo de vida, evitándole todo contacto no necesario, sanitizando los ambientes, las cosas y elementos de uso del familiar en riesgo y de todo el grupo familiar, evitando reuniones, visitas y encuentros sociales”.

“El estado que sabe quiénes son y dónde están estas personas”, dijo el dirigente radical, “debe sistematizar estas ‘burbujas protectoras’, dando contención, apoyo y asesoramiento a las familias que voluntariamente quieran establecer una burbuja familiar, desde lo psicológico, sanitario y social, hasta lo económico” y agregó que “a ninguna familia le debe faltar el alcohol, los sanitizantes, la lavandina, los barbijos y demás elementos de protección y prevención de la enfermedad”.

Toloza, ejemplificó que “en cada localidad los vecinos saben y tienen conocimiento empírico de las personas con alto riesgo de vida si contraen la enfermedad y ese conocimiento de la realidad por vecindario es sumamente útil para una política sanitaria de verdadera lucha contra el coronavirus, como la que proponemos”.

Por otra parte, Toloza dijo que “también se deben sistematizar las “burbujas solidarias” para los miles de formoseños de alto riesgo que viven solos, que no tienen familiares que los contengan y ayuden. Cada uno de nosotros,- aseguró el dirigente, -tiene no menos de 10 personas conocidas en situación de riesgo que viven solas y que todo el tiempo están saliendo a la calle para comprar sus remedios y alimentos. Es necesario que el gobierno sistematice un apoyo permanente a estas personas, a través de voluntarios dispuestos a ayudar en la pandemia, incluso se debe sistematizar con las farmacias y supermercados la atención a estos formoseños, sus clientes permanentes, por el sistema de delivery o entrega de compra a domicilio y declarar trabajadores esenciales a las personas que entregan los pedidos y no perseguirlos y molestarlos como ocurre hoy en día, según lo denuncian los mismos trabajadores”.

El dirigente dijo que “la lucha contra la pandemia no puede circunscribirse al encierro, porque hay otras formas de lucha sanitaria que se deben poner en marcha”.

“No puede continuar ocurriendo, como sucedió con los adultos mayores de Clorinda, que sabiendo quiénes y dónde estaban los que corrían peligro de vida, no se los protegió de todo lo necesario”.

Finalmente se propició que “el estado garantice la licencia laboral automática para todos los trabajadores bajo su dependencia hasta, por lo menos, la segunda dosis de inmunización”.

