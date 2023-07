Tom Cruise: de «salvador» de la cienciología a sus secretos para no envejecer y conservar su pelo

El actor de “Top Gun” y “Misión imposible” cumple hoy 61 años. Tuvo un padre golpeador, sufrió dislexia y soñaba con recluirse en un monasterio franciscano. Pero, a partir de los años 80, su vida cambió radicalmente: se convirtió en uno de los galanes más famosos y taquilleros del cine. Entró de lleno en la cienciología, a la que considera una “religión hermosa”, en contra de muchos detractores que la consideran una secta

Thomas Cruise Mapohter IV, Tom Cruise, el Dorian Gray del cine, nació el 3 de julio de 1962: hoy cumple 61 años. ¿Por qué todos envejecemos y él no? Un misterio, como casi todo en su vida. Algunos le otorgan el mérito -¿se trata de un mérito?- a cirujanos plásticos sutiles; otros, a sus obsesivos cuidados físicos, que incluyen una alimentación sana, de 1.200 calorías diarias, un entrenamiento intenso y la abstinencia al alcohol y las drogas, rareza absoluta en Hollywood. Existe una última hipótesis, tan difusa como hablar de un pacto con el demonio, y es de orden espiritual: Cruise, que de joven aspiraba a recluirse en un monasterio franciscano, es la figura más famosa de un culto polémico, la cienciología. Ese fervor militante lo llevaría a parecerse al actor que en los 80 brilló en “Top Gun”, “El color del dinero”, “Rain Man” y “Nacido el 4 de julio”, entre otras películas.

Empecemos por lo corporal. Cruise le llama al gimnasio “La cueva del dolor” y en notas con revistas como “Men’s Health” explicó la rutina espartana que lo llevó a mantener durante casi cuatro décadas las medidas de su pecho, cintura y bíceps (111, 84 y 41 centímetros,. respectivamente). “Además, me gusta remar con mi kayak en el mar, practicar esgrima, correr, escalar y hacer senderismo”, completó él, como para humillar a los que seguimos el camino de Homero Simpson. Además, ignoramos qué hace con el pelo y lo envidiamos. Como venganza resentida, aclaremos que, aunque diga lo contrario, no alcanza el metro setenta.

La dura infancia de Tom

El rigor fue la base de su formación. Nacido en Siracusa, Nueva York, con sangre alemana, inglesa e irlandesa, tuvo una estricta formación católica, en el seno de una familia verticalista de padre violento. Hablamos de Thomas Cruise Maphoter III, un ingeniero electrónico inestable, que no predicaba con el ejemplo y era inestable incluso en el plano laboral. Por sus cambios de trabajo, la familia debía mudarse constantemente. Tom, que era disléxico (tenía dificultades para leer y escribir), pasó por catorce escuelas en apenas quince años. “No tenía un amigo realmente cercano. Siempre fui el chico nuevo con las zapatillas equivocadas y el acento raro. No tenía a nadie con quien compartir cosas ni confiar. El diagnóstico de dislexia empeoró todo”.

El bullying de sus compañeros no era el único tormento: su padre lo golpeaba. Alguna vez Cruise lo llamó “matón y un cobarde”, pero no era común que hablara de él en las notas; lo hizo, como excepción, en una entrevista con la revista Parade. “Mi padre era la clase de persona que, si algo salía mal, te pateaba. Fue una gran lección para mí. Él te hacía sentir seguro y de pronto te castigaba con violencia. Había algo mal con ese tipo. Aprendí a ser cuidadoso a su lado. Era un mercader del caos”. La madre del futuro actor, Mary Lee Pfeiffer, era una profesora aficionada de teatro que demostraba una impotente pasividad antes los arrebatos explosivos de su marido.

En los 80, la vida de Cruise cambió radicalmente. En 1981 apareció en su primera película, “Endless Love”, de Franco Zeffirelli, protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. A una velocidad notable, se convirtió en una de las estrellas más famosas y taquilleras de Hollywood, con veintipico. Su padre murió en 1984, aunque sabemos que los mandatos, los traumas y el amor sobreviven a las personas. Convertido en sex symbol, Tom fue pareja de la actriz Rebecca de Mornay y de la cantante Cher. Hasta que “defraudó” libidinalmente a sus fans cuando se casó con Mimi Rogers, una actriz seis años mayor que él. Fue el 9 de mayo de 1987, día sagrado para la cienciología porque celebra su fecha de nacimiento. Mimi, de hecho, fue la que lo inició en ese culto semisecreto. Tres años después, Tom la dejó para casarse con Nicole Kidman. Su tercera esposa fue Katie Holmes, con la que se unió según el rito de la cienciología, en un castillo italiano.

Reclutando fieles

Los seguidores describen a la cienciología como una religión fundada en los años 50 por L. Ron Hubbard bajo la creencia de que los humanos somos seres espirituales inmortales que olvidamos nuestra verdadera naturaleza y que debemos recuperarla a través de un camino espiritual. Sus detractores denuncian que se trata de una organización coercitiva y sectaria que funciona como una logia que busca lavar cabezas. Cruise, que fue escalando dentro de la estructura interna y llegó a comprar la mansión inglesa en la que vivió Hubbard para convertirla en su casa en el Reino Unido, se convenció de que su éxito personal y profesional se debía a su participación en esta organización. No sólo se convenció: intentó convencer, a través de su fama y poder, a los demás.

El comediante Seth Rogen dio cuenta de un intento de Cruise por coptarlo durante un encuentro en la mansión del actor de “Misión imposible”, en Los Ángeles. También estaba Judd Apatow, el realizador de “Virgen a los 40″ y “Ligeramente embarazada”. La llegada de Rogen fue poco convencional. “Estaba conduciendo hasta la casa de Cruise y, muy poco antes de llegar, tuve ganas de orinar -explicó-. Me sentía nervioso por conocer a Tom, uno de mis ídolos actorales, y no quería decirle: “Hola, mucho gusto en conocerte, ¿puedo pasar al baño? Iba a ser una primera interacción incómoda, así que me detuve antes de entrar, oriné en una botella de Snapple que tenía en la guantera y la dejé bien tapada”. Lo que no sabía era que una cámara de seguridad de su ídolo lo estaba tomando.